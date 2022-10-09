أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022م
صحيفة الانتباهة:
_ المؤتمر الوطني: جدّدنا موقفنا بأنّ نظل معارضة مسؤولة لا تهدم
_ قوى سياسية وحركات توقّع إعلانًا سياسيًا تمهيدًا لتشكيل الحكومة
_ 450 شركة تعدين تعمل بالسودان بينها 95% في مجال الذهب
_ مسلحون ينهبون أكثر من 90 سائحًا بجبل مرة
_ العثور على 15 جثّة في ليبيا
_ ارتفاع أسعار الذهب
صحيفة اليوم التالي:
_ لجنة المعلّمين تمهل الحكومة أسبوعًا لزيادة المرتبات
_ اتحاد الصحفيين المحلول يعاود نشاطه مجدّدًا
_ تنفيذ 860 حملة تفتيش على القطاع الصناعي بالجزيرة
_ توقف النشاط التجاري بالقضارف واعتصام أمام مكتب الضرائب
_ محتجون بغرب كردفان يقتحمون محطة نفط ويعطّلون الإنتاج
صحيفة الوطن:
_ التوافق الوطني توقع إعلانها السياسي بمشاركة الميرغني
_ ضبط كميات من الذهب المهرب بولاية نهر النيل
_ إضراب مفتوح لتجار القضارف وإغلاق الأسواق
_ الوطني يعقد اجتماعا للمكتب القيادي
_ عاصفة ترابية وأمطار متوقعة في (13) ولاية.
صحيفة السوداني الإلكترونية
_ قوى سياسية وحركات توقّع إعلانًا سياسيًا تمهيدًا لتشكيل الحكومة
_ المؤتمر الوطني: نتمسّك بشرعيتنا حزبًا فاعلاً ونقف مع تكوين حكومة كفاءات
_ المعلمون يسيرون مواكب لزيادة أجورهم في 16 أكتوبر
_ عودة الإمداد المائي في 6 مناطق بالخرطوم
صحيفة النيل الدولية:
_ التوقيع على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية
_ بعد اقتحام مواطنون غاضبون حقل نفط .. تحذيرات من توقف خط ينقل آلاف من براميل النفط لمصفاة الخرطوم
_ احتجاجا على الضرائب.. ايقاف النشاط التجاري بالقضارف
_ معلمو السودان يسيرون مواكبا لزيادة أجورهم في 16 أكتوبر
_ ضبط حشيش بقيمة تريليون جنيه بكسلا
النيلين