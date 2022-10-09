



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

_ المؤتمر الوطني: جدّدنا موقفنا بأنّ نظل معارضة مسؤولة لا تهدم

_ قوى سياسية وحركات توقّع إعلانًا سياسيًا تمهيدًا لتشكيل الحكومة

_ 450 شركة تعدين تعمل بالسودان بينها 95% في مجال الذهب

_ مسلحون ينهبون أكثر من 90 سائحًا بجبل مرة

_ العثور على 15 جثّة في ليبيا

_ ارتفاع أسعار الذهب

صحيفة اليوم التالي:

_ لجنة المعلّمين تمهل الحكومة أسبوعًا لزيادة المرتبات

_ اتحاد الصحفيين المحلول يعاود نشاطه مجدّدًا

_ تنفيذ 860 حملة تفتيش على القطاع الصناعي بالجزيرة

_ توقف النشاط التجاري بالقضارف واعتصام أمام مكتب الضرائب

_ محتجون بغرب كردفان يقتحمون محطة نفط ويعطّلون الإنتاج

صحيفة الوطن:

_ التوافق الوطني توقع إعلانها السياسي بمشاركة الميرغني

_ ضبط كميات من الذهب المهرب بولاية نهر النيل

_ إضراب مفتوح لتجار القضارف وإغلاق الأسواق

_ الوطني يعقد اجتماعا للمكتب القيادي

_ عاصفة ترابية وأمطار متوقعة في (13) ولاية.

صحيفة السوداني الإلكترونية

_ قوى سياسية وحركات توقّع إعلانًا سياسيًا تمهيدًا لتشكيل الحكومة

_ المؤتمر الوطني: نتمسّك بشرعيتنا حزبًا فاعلاً ونقف مع تكوين حكومة كفاءات

_ المعلمون يسيرون مواكب لزيادة أجورهم في 16 أكتوبر

_ عودة الإمداد المائي في 6 مناطق بالخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

_ التوقيع على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية

_ بعد اقتحام مواطنون غاضبون حقل نفط .. تحذيرات من توقف خط ينقل آلاف من براميل النفط لمصفاة الخرطوم

_ احتجاجا على الضرائب.. ايقاف النشاط التجاري بالقضارف

_ معلمو السودان يسيرون مواكبا لزيادة أجورهم في 16 أكتوبر

_ ضبط حشيش بقيمة تريليون جنيه بكسلا

النيلين