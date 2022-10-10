



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة

التوافق الوطني: اختيار”حمدوك” لرئاسة الوزراء”ونسة واتساب”

الصحة العالمية تحذّر من استخدام أدوية أطفال ملوّثة

ترحيل قادة”الجبهة الشعبية” إلى الخرطوم

حميدتي: خلافي مع البرهان”شائعة مضلّلة”

صحيفة الحراك السياسي

مسلّحون يتلفون مساحاتٍ زراعية واسعة في شمال دارفور

مواطنون بكردفان يتّجهون للاعتصام بعد إغلاق”حقل نفطي”

انشقاق بقيادة الأمين العام لـ”العدل والمساواة الجديدة” وعدد من العسكريين

أولياء أمور يرفضون تسجيل أبنائهم بالصف الأوّل

دقلو يكذّب مزاعم الخلاف بينه والبرهان

صحيفة السوداني

القوى الوطنية: لا نطلب رضا”قحت” وسندعم الحكومة القادمة

حميدتي: مزاعم احتواء خلافات بيني والبرهان كاذبة

الطرق: 300 دولار تكلفة صيانة الحفرة الواحدة

وفد سوداني إلى واشنطن لإحياء الالتزام الدولي بإعفاء الديون

باج نيوز