صبري محمد علي (العيكورة) يكتب:البرهان.. يا أخوي نجض شغلتك





منذ الرابع من يوليو الماضي حين اعلن سعادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان

(حفظه الله وابقاهو) ونكتبها اغاظة .

يومها اعلن عن خروج المكون العسكري عن مفاوضات تشكيل الحكومة وترك الامر للمدنيين للتوافق على حكومة وها هى الشهران وزيادة قد تصرمت ولا بادرة امل تلوح فى الافق نفد الصبر وضاقت الارض بما رحبت . لم يعد فى السودان شيء يقتات عليه الا الكلام والوعود الكذوب تطاول الساسة او المتمردين سمهم ما شئت فالحكاية اصبحت (مأكلة) فلا حاكم دارفور بقى بدارفور ولا من كلفوا من الولاة والوزراء غادروا مقاعدهم ولا الفريق البرهان (نجض شغلتو) واعلن عن تشكيل حكومته التى يرتضيها وبين هذا المد والجزر يطحن المواطن السوداني ويوعك الوطن وعكاً شديداً . هذا الوضع اللزج افرز حالة من التمترس .

وقناعتي …..

ان شركاء اتفاقية (جوبا) المعطوبة هم المستفيد الاول من حالة الجمود الراهنة !

قول لى كيفن؟

اقول ليك يا (عب باسط)

(الفكي) …

وليس له رؤية ولا رغبة ولا محاولة للخروج من هذا المأزق لذا لم يفكر الا فى جيب المواطن . و (ولدنا) اردول وانتو شايفين براكم و (الخال) ما فاضى ليكم من البكاسي والزعيم (مناوي) ياهو دااااك قال ليك حسب (متاريس) يخاطب ندوة سياسية بالحاج يوسف شرقي الخرطوم ! ااااى ياخ ما تعاين لي مافى (حاج يوسف) تانية ياها ذاتا !

حاكم دارفور يخاطب سكان حي بالخرطوم ! نعم انا ذاتى مستغرب لكن اخلى ليكم تفهموها براكم ونفس هذا (المناوي) وبعيد ان اعلن عن تعيينه حاكماً لدارفور كانت اول زيارة له لمحلية المناقل وليس للفاشر او الجنينة وعملوا حاجة مش عارف اسمها تنسيقية الكنابي ! طيب وين دارفور من هذه المعادلة؟ واين سنوات الحرب. واين المهمشين والمطحونين والمظلومين الذين طالما تاجرتم بلسانهم . (حاكم دارفور يخاطب ندوة سياسية بالحاج يوسف) !!!

(إستغفرتك يا مالك روحي)

وبرضو النقابات يا برهان ….

دى كمان حكاية تانية وبقت فى حاجة اسمها اللجان التسييرية وحاجة اسمها النقابات الشرعية والشغلانة بقت قلع وعضلات ولو ما حسمتو هذه الفوضى فبذكرك يا سعادتو بان النار من مستصغر الشرر . فبالامس المحامون والصحفيون والهلال الاحمر والله اعلم بما ستحمله مقبل الايام من هذه الفوضى الخلاقة

السؤال المحيرني هو ….

منتظر شنو؟

توافق تام ده سابع المستحيلات يا سعادتك .

تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية ودي ما تفكر فيها الجماعة (كووولهم إكيلة) وتاريخهم يشهد بذلك .

نعم (كتر خيرك يا سعادتو) وما قصرت بقرارات (٢٥) اكتوبر (الفات) الشغلانة بدأت تظبط شوية والناس تفاءلت خير وكمان بعد اعلان الرابع من يوليو الناس قالت (امممك قررربت) لكن الحكاية طالت يا سعاتك والروح بلغت الحلقوم والنخرين .وبقى اى زول روحو فى راس نخرتو من الوضع المايل ده .

فيا سيدي ….

اظن ليس امامكم الا حكومة كفاءات لا حظ لحزب فيها

وإما الدعوة لانتخابات مبكرة والحشاش يملا شبكته

لكن حكاية كراع برة وكراع جوة دى ما بتقدم ليها وطن ولن تؤكل عيشا (فاهمني) ؟

فاهمييين والله انك سايق ليك بص (روضة سياسية) ومقدرين وضعك لكن ياخ الشفع ديل بقسموا ليهم حلاوة وان ما سكتوا بخوفوهم ب (ود ام بعلو) ولو ما سكتنا كانوا بطفوا لينا النور واظن الحكاية وضحت .

قبل ما انسى : –

البرهان ….

يا أخوي نجض شغلتك والتاريخ لن يرحمك وستقف يوماً لوحدك واربعين مليون سوداني سيكونون خصومك امام الله

رحم الله الوالدة كثيراً ما كانت تقول لي (شجيع ما كِتل وخواف ما كِتل … كتل المرايي) اى المتردد

الا قد بلغت

اللهم فاشهد

صحيفة الانتباهة