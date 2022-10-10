آبل قد تحدث نقلة نوعية في عالم أجهزتها المحمولة





سيحدث تغييرا كبيرا بالنسبة لهواتفها وأجهزتها الإلكترونية المحمولة.

وتبعا للمواقع فإن الصحفي والمحلل الشهير، مارك غورمان، والذي غالبا ما تصدق توقعاته بشأن الأجهزة الإلكترونية قد أشار إلى “أن آبل قد تنتقل لاستخدام منافذ USB-C للشحن مع هواتفها والعديد من أجهزتها الذكية”.

ووفقا لغورمان فإنه “وبحلول 2024 ستبدأ آبل باعتماد منافذ USB-C مع سماعاتها اللاسلكية، وعام 2023 قد تحل هذه المنافذ محل منافذ Lightning في بعض النماذج الجديدة من حواسب Mac وفأرة الحاسب Magic Mouse”.

ويرى المحلل أن “أحد أسباب تخلّص آبل من منافذ Lightning هو الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي سابقا لدفع جميع مصنعي الهواتف والأجهزة الذكية لتوحيد نوع منافذ الشحن في أجهزتهم، وأعتماد منافذ USB-C على الأغلب، وذلك بهدف التقليل من كمية الشواحن والملحقات التي يتم تصنيعها للحفاظ على البيئة وتوفير راحة أكبر للمستهلك”.

العربيه نت