



واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية حول العالم، ومع ذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بحجم الدردشة الجماعية لا يرضي مستخدميه على الإطلاق، ولكن ذلك من شأنه أن يتغير قريبًا. وبحسب موقع WABetaInfo، فإن تطبيق واتساب زاد حجم المجموعات ليصل إلى512 شخصًا في مايو، وحينها أضاف أيضًا القدرة على مشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت. وأخبر الموقع المختص بمتابعة تحديثات وتطويرات واتساب أن حجم المجموعة قد تضاعف مرة أخرى.

واتساب يزيد حجم المجموعات حتى 1024 شخصًا

وفي أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لنظامي آندرويد ونظام التشغيل iOS فإنه يمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 1023 مشاركًا آخر إلى المجموعة، لكن الميزة متاحة حاليًا فقط لعدد محدود من مختبري الإصدارات التجريبية، وسيتم إصدارها على نطاق أوسع قريبًا.

واتساب ينافس تليجرام

ومع هذا التغيير الذي يبدو صغيرًا إلا أن واتساب بذلك يقترب خطوة من تليجرام، لكن التطبيق الروسي يسمح بإنشاء مجموعات ضخمة يصل عددها إلى مئات الآلاف من الأشخاص.

وهذه المجموعات الكبيرة لا تفيد كثيرًا إذا لم تتمكن من إدارتها بشكل صحيح، ولكن هناك أخبار جيدة على هذا النحو أيضًا، حيث يعمل التطبيق على أدوات جديدة من شأنها أن تمنح المسؤولين المزيد من الطرق للتعامل مع المجموعات الكبيرة. ويتضمن ذلك نظام الموافقة على العضوية والتي تسمح لمسؤولي المجموعة برؤية جميع الأشخاص الذين يطلبون الانضمام إلى المجموعة والموافقة عليهم جميعًا مرة واحدة. وهذا التحديث هو مجرد جزء من التحديثات التي يعمل عليها التطبيق مؤخرًا والتي يتضمن جزءًا آخر منها رفع أحجام الملفات التي يتم مشاركتها.

العربيه نت