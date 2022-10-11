



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي

“المهنيين”: لا نعترف بمركزيّ الحرية والتغيير

البرهان:”زمن السواقة بالخلا انتهى..ودا طرفنا من العمل السياسي”

قوى التغيير: نمتلك أدوات لمناهضة تشكيل الحكومة المرتقبة

حاتم السر: الحلّ الجذري للأزمة السودانية يتمّ عبر الانتخابات

استمرار موجة الاحتجاجات وإغلاق الأسواق بسبب الإضراب

صحيفة الانتباهة

الآلية الثلاثية: التسوية اقتربت

مطالبات بتجنيد قوّة للقبض على”كرتي”

“200” مريض نفسي يدخلون التجاني الماحي يوميًا

البرهان: متفائل باقتراب تسوية الأزمة السياسية

استمرار موجة الاحتجاجات وإغلاق الأسواق بسبب زيادة الضرائب

صحيفة السوداني

البرهان: انفراج سياسي وشيك واتّهام الجيش بدعم المؤتمر الوطني مزايدة سياسية

فتح باب التقديم للجامعات ابتداءً من الخميس المقبل

أسراب الجراد تهاجم مزارع شرق النيل

السودان يشارك في تنصيب الرئيس الانتقالي لتشاد

باج نيوز