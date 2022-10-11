آيفون 14 يحرج أبل بـ”اتصالات النجدة” المغلوطة





آيفون 14 واجه مشكلات منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي.

يبدو أن ميزة “اكتشاف الاصطدام” التي طرحتها “أبل” في هواتفها وساعاتها الجديدة “تبالغ” في تقدير الوضع الحقيقي في بعض الحالات.

وتبين أنها تقوم بالاتصال بخدمة الطوارئ لطلب النجدة بناءً على “تحليل مغلوط”، لما يحصل بالفعل مع مستخدمي “آيفون 14” وساعة “أبل واتش ألترا”.

وعندما طرحت “أبل” ميزة “اكتشاف الاصطدام”، قالت إنها تجعل “آيفون 14 “يدرك ويسمع ويقيس الاصطدام” في السيارة ليقوم الهاتف بطلب “النجدة”، في حال شعر أن حامله يعجز عن ذلك.

ولكن الوقائع على الأرض أظهرت أن الميزة بدأت بإحراج “أبل”، إذ قام هاتف “آيفون 14 برو” أخيرا بالاتصال بخدمة الطوارئ عندما كانت مالكته على متن قطار “أفعواني” سريع يصل ارتفاعه حتى 109 أقدام في مدينة ملاهي في أوهايو الأميركية، وذلك بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال “.

وقالت سارة وايت، وهي طبيبة أسنان تبلغ من العمر (39 عاما)، إن هاتفها اتصل تلقائيا بخدمة الطوارئ 911 عندما كانت على متن “الأفعوانية”، وأخبرهم من خلال رسالة صوتية مسجلة أنها لا ترد على هاتفها وأنها تعرضت لحادث سير، ومن ثم قام بتحديد مكانها، وهو أمر أثبتته تسجيلات مركز خدمة الطوارئ.

سكاي نيوز