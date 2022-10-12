



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة

اجتماع مغلق بين البرهان ومدير المخابرات السعودي

إطلاق سراح”9″ رعاة مختطفين في مناطق”الحلو”

الجيش: لا توجد”كشات” للخدمة الوطنية

الآلية الثلاثية: التسوية السياسية ستهندس من أصحاب المصلحة

الحرية والتغيير: أيّ تسويةٍ سياسيةٍ بعيدة عن مطالب الشارع”عرجاء”

صحيفة الحراك السياسي

مشاركة السودان في اجتماعات”الحلو المستدامة” للنازحين بجنيف

السودان يحقق أرباحًا مليارية من مبيعات الذهب للإمارات

الشرطة تكشف غموض حادثة”فيديو” مواطن أركويت

تجار القضارف يدخلون في إضراب

محامو الطوارئ يكشفون عن استخدام سلاح جديد ضدّ الثوار

صحيفة السوداني

الآلية الثلاثية: ناقشنا مع البرهان”هندسة” تسوية من أصحاب المصلحة

إعادة انتخاب السودان بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

الصحة تقرّ بزيادة عدد مصابي الأمراض النفسية بالبلاد

لجنة المعلّمين تدعو للخروج في موكب تسليم مذكرة الأجور

ناظر قبيلة الرزيقات:”حميدتي” خط أحمر

باج نيوز