هاجر سليمان تكتب: محن (جبريل)





(١)

قبل يومين اثناء محاكمة ضابط يتبع للدعم السريع واثناء سؤال القاضي له عن مستوى تعليمه قال للقاضي بالفم المليان انه (أمي) واردف قائلا :(القراية قسمة) !! وهنا انتهى كل شيء طالما ان الرجل يرد على اسئلة فخامة قاضي المحكمة بمنتهى البساطة وعلى قدر عقله، اما حينما تخاطب وزيرا نال درجة الدكتوراه لاكثر من مرة ويمسك بزمام وزارة حساسة ويقول حينما أشعر بالفشل سأذهب .

(٢)

مثل هذا الشخص يحيرك لانه ومن المستحيل ان يكون حتى الآن غافلا ويجهل مدى فشله وحقيقي في مثل حالة جبريل يمكننا ان نقول ان (الفهم قسمة) رجل يرفع سعر كل شيء بدءا من الضرائب ويرى بأم عينيه التجار يضربون اضرابا شاملا والأسواق تقفل ابوابها في وجه المشترين وأصحاب الحاجة وهو يجلس بهدوء وبعد ده يقول ليك لمن اشعر باني فشلت،، ويبدو لي والله اعلم ان السيد الوزير تبلد إحساسه بعد ان وضع أعصابه داخل فريزر وأصبح جلدو تخين، لا يكترث لشيء .

(٣)

في الحقيقة هنالك وجه شبه كبير بين جبريل والورل والأخير حينما يمسك بثدي (غنماية) لن يتركه الا بعد ان يجففه تماما من الحليب هذا ان لم يرضع دم شرايين ثدييها وأما جبريل فبذات الطريقة يمسك و(يكنكش) في كرسي وزارة المالية ولن يتركه الا بعد ان يصبح الشعب هياكل عظمية .

بلغ بجبريل مبلغا انه أصبح لا يشعر ولايريد ان يشعر ولا يرغب في سماع اي قدح او نصح همه الأوحد الاستمتاع بكرسي الوزارة والمخصصات والتفنن في تعذيب الشعب وتركيعه وكأنه يقول ذوقوا مثلما ذقنا حينما كنا في الفيافي والمنافي والغريبة براكم سويتوها في نفسكم مافي زول وقتها قال ليكم اتمردوا واتشردوا .

(٤)

معاشيو الضرائب أحيلوا للتقاعد منذ يناير ٢٠٢٢م وحتى الآن لم يتسلموا فلسا ونفس رفاقهم الذين تقاعدوا من وزارة المالية سلموهم حقوقهم كاملة بينما هؤلاء والذين تجاوز عددهم مائة من عمال وموظفي وسائقي ديوان الضرائب الذين احيلوا للمعاش لم يتسلموا حقوقهم حتى اليوم وجبريل يعاين بطرف عينو وكأنه يقول لهم موتوا جوعا وكمدا لن تنالوا فلسا واحدا .

(٥)

يجب ان تحل مشكلة معاشيي الضرائب وان يسلموا حقوقهم كاملة وان تصرف لهم استحقاقاتهم وما يسمى بأموال الصندوق ومال النقابة، ويجب ان تفك حسابات النقابات ويسلموا حقوقهم ، يجب ان تتم مساواتهم برفاقهم الذين تقاعدوا معهم في نفس الفترة وكانوا يتبعون للمالية .

سياسة الخيار والفقوس وجوع كلبك يتبعك، وفرق تسد ، التي يمارسها جبريل لن تجدي نفعا وجميعنا تابعنا كيف ان الشعب أجمع بات يشعر بالكره لكم ويطمح بالإطاحة بكم، وباتت مسألة اقصائكم عن وزارة المالية حلما يراود الجميع حتى ان ناشطين ومجموعات من الثوار والمواطنين أطلقوا هاشتاقات تطالب برحيلكم واقالتكم لكنكم حتى الآن لم تضعوا فشلكم في مايكورسكوب اعين الشعب لتدركوا حجم الكارثة التي ادخلتم الشعب في نفقها المظلم .

كسرة ..

والله ياجبريل انت مسئول فاشل ويجب ان تحفظ ماتبقى لك من كرامة وان تغادر في الحال، وادارتك لوزارة المالية بالنسبة لينا زي لعب الشفع في الطين شي مدردم وشي مطاول ويلصقوهو ويسموهو مجازا سوبر مان وفي الحقيقة هو سوبر (طين) دحين وقع ليك يا خوة؟! ولا لغة (الراندوك) دي محتاجة لمترجم ؟!

صحيفة الانتباهة