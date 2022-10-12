1042 مشاركا بالمجموعة الواحدة.. تحديث جديد من واتساب





يعمل تطبيق واتساب في الوقت الحالي على زيادة عدد أعضاء المجموعات والذين سيصل عددهم في التحديث الجديد إلى 1024 مشاركا بالمجموعة الواحدة.

ووفقا لموقع “gsmarena”، هذه الميزة قيد الاختبار التجريبي من قبل تطبيق المراسلة الأشهر في العالم.

في يونيو/حزيران الماضي، دعم واتساب المجموعات بزيادة عدد المشاركين بها إلى 512 عضوا، وفي التحديث الجديد سيتم مضاعفة هذا الرقم.

إذا لم تكن جزءا من اختبار WhatsApp التجريبي، في النهاية سيصلك التحديث، سواء كنت من مستخدمي Android أو iOS، لكن التطبيق لم يحدد بعد موعد وصول التحديث لجميع المستخدمين.

تطبيق واتساب يزيد عدد أعضاء المجموعات إلى 1024 مشاركا – gsmarena

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن واتساب عن ظهور Call Links، وهي ميزة جديدة تماما، يمكن من خلالها إنشاء رابط لمكالمة، وسيتمكن الأشخاص الذين تشارك الرابط معهم بعد ذلك من القفز إلى هذه المكالمة بمجرد النقر على الرابط المذكور.

يعمل هذا مع أي شخص على واتساب، حتى لو لم يكن في جهات الاتصال الخاصة بك.

وفقًا لمارك زوكربيرج، يقوم فريق مطوري WhatsApp حاليا باختبار مكالمات الفيديو المشفرة الآمنة لما يصل إلى 32 شخصا، مع وعد بالكشف عن المزيد حول هذا قريبا.

العين الإخبارية