



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022م

صحيفة اليوم التالي

حزب البعث يرفض التسوية

برمة ناصر: هناك تقارب كبير مع العسكر

البرهان يحيل قيادات بالشرطة إلى التقاعد

السودان يؤكّد التزامه بمبادرة الحلول المستدامة للاجئين والنازحين

لجنة لحلّ مشكلة تجار سوق ليبيا ومحلية أمبدة

صحيفة الحراك السياسي

وجدي صالح: إعلاني متهم هارب مؤامرة

مقاومة الخرطوم تسيّر مواكب”لا لعسكرة القضاء” اليوم الخميس

قيادي بالتغيير: اكتمال المشاورات بين التغيير والمكوّن العسكري

نداء أهل السودان: سنخرج بكل ما أوتينا من قوة ضدّ التسوية الأجنبية

الأمة القومي: أيّ اتّجاه غير سياسي لحلّ الأزمة مخاطرة

صحيفة الانتباهة

اتّفاق وشيك بين”العسكر” والحرية والتغيير”

مقابل”150″ ألف جنيه..محاكمة مدير كنترول انتحل صفة طالب في امتحانات الشهادة

إبراهيم الشيخ: لسنا إقصائيين ولا نريد نصب المشانق لأحد

إقالات وترقيات وسط قيادات الشرطة

وجدي صالح: إعلاني كـ”متهم” هارب”مؤامرة” ولن تمرّ التسويات المسرحية

النيلين