التشويش في الوسائط على ميثاق سلطة الشعب .. صفحات موازية وعدم توقيع لجان .. من يقطع طريق الوحدة؟





* عضو اللجنة: اكتشفنا أن مكاتب اتصال قامت بحجب الدعوات من قواعد التنسيقيات الرافضة للدمج، ونمتلك الدليل على ذلك..

* لجان مقاومة: إذا كان قادة الحرية والتغيير يعلمون سبب التشويش، فتُعتبر أحزاب سياسية غير مؤتمنة على الديموقراطية.

* عضو تنسيقية جنوب الحزام: ليس لدينا مشكلة مع وحدة لجان المقاومة..

* عضو مقررية اللجان السبعة بأم درمان القديمة: التنسيقية كانت تقوم بحجب الدعوات التي تقدمها اللجنة الفنية المشتركة لوحدة المواثيق من اللجان القاعدية

* ممثل اتصال لجنة دردوق ونبتة: استئثار ممثلو الإتصال في اللجان بالرأي دون الرجوع للقواعد أدى إلى انتشار ظاهرة انشاء صفحات موازية..

* عضو اللجنة الفنية المشتركة لوحدة المواثيق: قوى التسوية السياسية انشأت صفحات موازية لتغبيش الإعلام حول وحدة مواثيق لجان المقاومة

استمرت لجان المقاومة في التشاور حول ضرورة وجود ميثاق أو اعلان سياسي لرؤاهم وآمالهم، يطرح قضايهاهم الاساسية كجزء أصيل من العملية السياسية، وشرعت اللجان في ذلك الاتجاه منذ نوفمبر 2021م في تجميع رؤى عضوية لجانها لصياغة المواثيق، حيث لاقت اللجان الفنية كثيرا من التشويش الاعلامي والتشكيك وحملات وصلت مراحل استهداف اعضاء من اللجان الفنية تخويناً احياناً وتشكيكاً في انتمائهم لجهات حزبية، فضلا عن امتلاء صفحات “السوشيال ميديا” بانتقادات حول أن عملية تطوير ميثاق ولاية الخرطوم تمت باختطاف تام لأصوات القواعد وأنه كان ميثاقاً فوقياً الخ…، وقد بدأت تظهر ارهاصات التشكيك بالمواثيق وبقدرة لجان المقاومة على انتاج ميثاق يعبر عنهم منذ البدايات، ولأسباب متعددة واثناء انعقاد الورش لدمج المواثيق بدأت تظهر ظاهرة ظهور صفحات كثيرة بشكل واضح في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ذات الاسم، من بينها كتلة احياء امدرمان يحملان ذات الاسم، وصفحة باسم لجان امدرمان الكبرى وصفحة اخرى باسم تنسيقيات ولاية الخرطوم، ولكل منها مواقفها المتباينة حول الدمج، مما أدى الى عدم توقيع عشر تنسيقيات على رأسها تنسيقية لجان مقاومة امدرمان القديمة، تنسيقية لجان أحياء بحري، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط، تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام. (الجريدة) استطلعت عدداً من لجان المقاومة بالتنسيقيات التي لم توقع على الميثاق لمعرفة هل ظهور الصفحات الموازية هو تكتيك مدروس لعرقلة وحدة لجان المقاومة واظهار انشقاق؟ وماهي أسباب عدم التوقيع؟.

• ظهور صفحات جديدة

لجان مقاومة امدرمان القديمة والتي تُعرف باسم مقررية اللجان السبع بامدرمان القديمة، والتي تندرج تحت مظلة تنسيقية امدرمان القديمة التي عانت من ظاهرة انشاء صفحات موازية لصفحات لجانها القاعدية، وبدأت تظهر صفحات جديدة للجان مقاومة تحمل ذات الاسم، وقال عضو المقررية وعضو لجنة حي السيد مكي حسام الدين حسن، في البداية يجب أن نوضح بأن لجنة السيد المكي تنتمي إلى مقررية اللجان السبعة وهي لجان مؤسسة لتنسيقية أم درمان القديمة، وخرجت من التنسيقية بالتجميد نسبة لبعض الممارسات السياسية والهيكلية وتم تقديم رؤية إصلاحية الى التنسيقية، مؤكداً على أنه الى الآن لم يتم البت فيها، كاشفاً في ذات الوقت عن ظهور عدد من الصفحات الموازية المزورة للجان أم درمان القديمة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) واعتبر ذلك اختطاف وتزوير لصوت لجان المقاومة من خلال صفحاتها لإظهار بأن هناك شق داخل اللجان من الداخل، وقال لاحظنا عقب اعتصام ام درمان القديمة ظهور تكوين تلك الأجسام الموازية بالاضافة لتكوين أجسام موازية لها أو التجسس من خلال قروبات (الواتس أب) من قبل أفراد حيث يتم نقل ما يدور بداخلها الى القروبات الاخرى ثم بدأت تظهر بشكل واضح على السطح اصدار البيانات المضادة والرافضة للتوقيع عقب الإعلان عن توقيع الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب مباشرة.

• حجب دعوات الميثاق الثوري

وبشكل واضح امتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) بانتقادات بأن عملية تطوير ميثاق ولاية الخرطوم تم باختطاف تام لاصوات القواعد وأنه كان ميثاقا فوقيا الخ، مما أدى الى احتجاب سبعة تنسيقيات عن التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب التي على رأسها تنسيقيات (ام درمان جنوب، الاربعين والفيل، لجان مقاومة ام درمان القديمة، ولجان احياء امبدة) وحول ذلك كشف عضو لجنة حي السيد مكي أم درمان القديمة حسام الدين حسن عن أن تنسيقية ام درمان القديمة كانت تقوم بحجب الدعوات التي تقدمها اللجنة الفنية المشتركة لوحدة المواثيق من اللجان القاعدية، ورجح أن تلك الخطوة قد تكون لأهداف سياسية والظن بأن الميثاق ينتمي للحزب الشيوعي، ووصفها بـ المكايدة السياسية، وأكد على أن 17 لجنة مقاومة تندرج تحت مظلة تنسيقية ام درمان القديمة لم تصلها الدعوات للنظر حول الميثاق والبت فيه، وأتهم بعض من أفراد كوادر الحرية والتغيير داخل التنسيقية بالتورط في اختطاف وتزوير تلك الصفحات من أجل شق اللجان، إلا أنه عاد واستدرك قائلا: لكن لا نعلم هل قيادات الحرية والتغيير يعلمون بذلك أم لا؟

واردف: إذا كان قادة الحرية والتغيير يعلمون هذا السلوك فإن هذه الممارسة تؤكد بأن الأحزاب السياسية لا يؤتمنون على مصداقية صناديق الانتخابات أو أي تمثيل برلماني مناط به أن و يعبر عن أهداف ثورة ديسمبر بأي شكل من الأشكال .

• مطالبة بحق الحذف والتعديل

وفي رد عضو لجان جنوب الحزام سعد سراج على سؤال (الجريدة) ماهي الأسباب التي أدت الى عدم توقيع تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام على ميثاق تأسيس سلطة الشعب؟

أكد على أن السبب الرئيس هو تسلم التنسيقية للدعوة قبل يوم من التوقيع من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق، ووصفه بالوقت الضيق، كما أكد على أن الدعوة تمت مناقشتها مع كافة قواعد التنسيقية من اللجان، وقال : ليس لدينا مشكلة مع وحدة لجان المقاومة، لكن يجب أن تعلم اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق بأننا مازلنا نتمسك بالمطلب الذي تقدمنا به لميثاق تأسيس سلطة الشعب بولاية الخرطوم ونتمنى من الرفاق أن يضمنوا لنا حق الحذف والإضافة، وفي ذات الوقت أعلن عن انهم بصدد توحيد تنسيقيات ولاية الخرطوم مع الولايات الأخرى حول ميثاق واحد يتم المناقشة فيه باستفاضة بين تنسيقية جنوب الحزام والتنسيقيات الاخرى، وشدد على ضرورة ان تتم إدارة النقاش حول الميثاقين في الوقت الحالي على مستوى ولاية الخرطوم للوصول إلى توافق لدمج الميثاقين، أما في رده على هل سيتم التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب في الأيام القادمة؟

نوه الى ان قرار التوقيع على الميثاق يعود الى رأي القواعد، ونوه الى أنهم سوف يوقعون على الميثاق المناسب لهم على حسب وجهة نظرهم، وأضاف: أما فيما يخص الميثاق الثوري لم تتم مناقشته لجهة أن التنسيقية رتبت أن الأولوية اولا تكون جزء من تأسيس سلطة الشعب وبعد ذلك تبدي القواعد برأيها في دمج المواثيق، لجهة اننا لدينا قواعد وأسس عامة على مستوى تنسيقية جنوب الحزام وفقا للأحكام العامة لميثاق تأسيس سلطة الشعب التي تحكمنا في شكل التعامل مع الولايات والكيانات السياسية ذاتها.

• اختلاف وجهات النظر

وقال ممثل لجنة اتصال مقاومة دردوق ونبتة بلجان أحياء بحري اباذر مدثر الأمين انتشرت ظاهرة انشاء الصفحات الموازية للجان المقاومة في الفترة الأخيرة وبصورة كبيرة في أمدرمان القديمة وبصورة أقل حِدة في بعض تنسيقيات أمبدة، وفي مدينة بحري ظهرت في محلية شرق النيل الحاج يوسف، ونوه الى ان الصفحات الرسمية لشرق النيل والحاج يوسف بأسم (تنسيقية شرق النيل جنوب، وتجمع لجان أحياء الحاج يوسف). وأكد على ان لم يتم إنشاء صفحات موازية للصفحة الرسمية لتنسيقيات لجان مقاومة بحري وتظل الجسم الاساسي بأسم (لجان أحياء بحري).

وبرر ظهور انشاء صفحات موازية نسبة لاختلاف وجهات النظر السياسية بين أعضاء لجنة المقاومة، وغياب الوعي الديمقراطي والممارسة المباشرة للديمقراطية في وسط اللجان، فضلا عن استئثار ممثلي لجان الإتصال في اللجان بالرأي دون الرجوع للقواعد مما أثار حفيظة القواعد ومطالبتهم بتمليك الحقائق والمشاركة في صناعة القرار حول المواثيق، وحمل مسؤولية انسداد الأفق في النقاش واضطرار قواعد اللجان لعمل صفحات موازية الى تمسك ممثلي الإتصال في اللجان، وأردف: مما دفع العديد من اللجان بإعادة هيكلة اللجان وتغيير الممثلين الشيء الذي استفز الممثلين القدامى وتمسكهم بالصفحات الخاصة باللجان، وفي رده على سؤال هل تنسيقية لجان مقاومة بحري سلمت الدعوات الى قواعدها؟ أكد على انها تسلمت دعوات اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق للقواعد وتم مناقشتها .

• اختطاف صفحات

وفي رد عضو اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق تاج الدين اسحق هل تم تسليم الدعوات الى مكاتب اتصال تنسيقيات ولاية الخرطوم؟ الذي وقعت عليه 15 تنسيقية من ولاية الخرطوم بجانب لم توقع عليه سبعة تنسيقيات؟

أكد عضو اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق تاج الدين اسحق على أن اللجنة سلمت الدعوات لكافة تنسيقيات ولاية الخرطوم، عبر لجنة الاتصال قبل انعقاد الورش وعقب الانتهاء من النسخة عبر لجان الاتصال الرسمية لمناقشة التنسيقيات للميثاق مع قواعدها من اللجان للتعديل والبت حوله، وقال في تصريح لـ”الجريدة” : على الرغم من أن كثير من اللجان القاعدية مع دمج المواثيق إلا أننا اكتشفنا كثير من التنسيقيات الرافضة للدمج من بينها تنسيقية لجان أحياء بحري قامت مكاتب اتصالهم بحجب الدعوات من قواعدها، وأكد على أنهم يملكون الدليل على ذلك، وجزم بأن الغالبية العظمى من قواعد لجان المقاومة في ولاية الخرطوم مع دمج المواثيق والتغيير الجذري الذي طرحته.

واتهم قوى التسوية السياسية بإنشاء صفحات موزاية للصفحات الرسمية للجان المقاومة بوسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وإصدار بيانات مضادة لتغبيش الاعلام حول وحدة مواثيق لجان المقاومة، وذكر: من بين تلك الصفحات “لجان احياء امدرمان القديمة التي قامت بحجب دعوات الميثاق الثوري عن اللجان القاعدية.

تحقيقات: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة