عالمية
ماكرون: لا نريد حربا عالمية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه بلاده لا تريد “حربا عالمية”، داعيا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية.
وأضاف ماكرون في سلسلة تغريدات قائلا: “لا نريد حربا عالمية”.
وتابع: “نساعد أوكرانيا للمقاومة على أرضها، وليس لمهاجمة روسيا على الإطلاق. يجب على (الرئيس) فلاديمير بوتين وقف هذه الحرب واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
العربيه نت