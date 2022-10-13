ترامب عن المرأة التي اتهمته باغتصابها: ليست من ذوقي





قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مثوله أمام المحكمة في دعوى تشهير ضده من امرأة وجهت له تهمة اغتصابها في منتصف التسعينيات، : “ليست من ذوقي”.

وأصدر الرئيس السابق بيانا قال خلاله : “هذه القضية مخادعة، ونظامنا القانوني في هذا البلد، وعلى وجه الخصوص في ولاية نيويورك هو وصمة عار”. وأضاف: “لا أعرف هذه المرأة، ليست لدي أي فكرة عن هويتها … لقد اختلقت قصة بأنني التقيتها على أبواب هذا المتجر المزدحم في مدينة نيويورك.. إنها خدعة وكذبة، تماما مثل كل الخدع الأخرى التي جرى لعبها علي طوال السنوات السبع الماضية. وبينما ليس من المفترض أن أقول ذلك، سأفعل. هذه المرأة ليست من ذوقي!”.

مزمز