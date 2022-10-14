شروط السفر الداخلي في السعودية للمقيمين والمواطنين





شروط السفر الداخلي في السعودية تختلف من وقت لآخر، فعلى سبيل المثال نجد أن الظروف الخاصة بالسفر في فترة ما قبل كورونا تختلف عن الفترة بعدها أو في أثنائها تحديدا، وفي هذا المقال سنقف عند تلك الشروط وغيرها من الأمور المهمة.

شروط السفر الداخلي في السعودية

أعلنت الشركة السعودية للطيران أن السفر ضمن الرحلات الداخلية في أنحاء المملكة المختلفة تم استئنافه مجددا وذلك بعد أن كان متوقفا في ذروة كورونا، وكذلك بعد التخفيف الجزئي فيما يتعلق بإجراءات مكافحة كورونا.

أما عن تلك الشروط الخاصة بعملية السفر إلى مناطق عديدة في داخل أنحاء المملكة، فإنها جاءت على النحو الآتي:

يتم استئناف السفر في الرحلات الداخلية للمواطنين والمقيمين باشتراط أن يظهر تطبيق توكلنا أن صاحب البطاقة قد تلقى جرعات التطعيم، أو أنه معافى أي محصن.

الأطفال دون سن الثانية عشرة لا يكونون مطالبين بأخذ جرعات من لقاح كورونا.

ضرورة الحجز المسبق عبر خدمات السفر الإلكترونية أو تذكرة صعود.

إرفاق الهوية الوطنية صالحة المفعول.

في حالة عدم وجود الهوية الوطنية الأصلية، فإنه يمكن اعتماد بطاقة الهوية الرقمية عبر منصة أبشر.

أما بالنسبة للأشخاص المقيمين فإنهم مطالبون بإثبات الشخصية من خلال جواز السفر.

ضرورة التحقق من توفر المستندات الخاصة بالمسافرين.

استخدام الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة.

بالنسبة للأطفال، فإنه يسمح بسفر الأطفال البالغين أقل من اثنتي عشرة سنة حتى عمر سنتين عبر الخطوط الجوية في الرحلات الداخلية، بشرط أن يرافقهم شخص لا يقل عمره عن ستة عشر عاما.

في حالة سفر الأطفال وفق الضابط السابق لسفرهم، فإنه يجب حجز مقعد للطفل بشكل مستقل، ولا يسمح بوضعه في حضانة المرافق إلا في حالات محدودة جدا.

الأطفال البالغين خمس سنوات فأقل لن يقبل سفرهم وحدهم على الإطلاق، أي دون مرافق.

السفر الداخلي وتطعيم كورونا

بناء على التحديثات الجديدة للمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية في مجال السياحة والسفر، فإن أخذ تطعيم لقاح كورونا يرتبط بإصدار إذن السفر الداخلي سواء للمقيم أو الوافد، وذلك على النحو الآتي:

المواطنون: يسمح لمختلف المواطنين بالتنقل في الرحلات الداخلية بشرط أن يظهر في تصنيف حالتهم في تطبيق توكلنا حالة محصن.

المقيمون: يشترط من أجل إقلاعهم في رحلات سفر داخلية أن يحصلوا على جرعة واحدة على الأقل من الجرعات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وكذلك جرعة تنشيطية.

الزائرون العاديون: وهم الأشخاص من غير المواطنين أو المقيمين، حيث يشترط أن يتلقوا جرعات التطعيم كاملة في بلادهم وكذلك جرعة تنشيطية معتمدة لدى وزارة الصحة السعودية.

حالات منع الرحلات الداخلية

يمكن إصدار قرار رسمي بمنع أحد الأشخاص من القيام بالسفر والتنقل الداخلي عبر خدمة السفر الداخلي، ورغم أن قرار المنع من السفر يصدر عن جهة رسمية لأسباب عديدة ويكون مقصودا منه السفر الخارجي، إلا أنه توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى شمولية قرار المنع من السفر للرحلات الداخلية أيضا، ومن تلك الحالات:

الديون التجارية المتراكمة على شخص من كبار التجار.

أن يكون المدعى عليه يشكل تنقله داخل المناطق خطرا على السلم العام.

ما يلزم لسفر الأطفال في الرحلات الداخلية

شددت هيئة الخطوط الجوية السعودية على مسألة تتعلق بالمستندات الواجب إرفاقها بخصوص عملية سفر الأطفال ضمن الرحلات الداخلية، وهي أنَّ بطاقة الهوية الوطنية بنسختها الأصلية التقليدية أو الرقمية، هي الوثيقة المعتمدة لسفر الأطفال الرضع وكذلك الأطفال حتى عمر 4 سنوات بشرط أن تكون رحلات السفر ضمن الرحلات الداخلية.

اقرأ أيضا: تعديل الحجز بعد إصدار التذاكر وكم رسوم تعديل أو إلغاء حجز السعودية.

إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث عن مقال شروط السفر الداخلي في السعودية.

مزمز