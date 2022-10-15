



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022م

صحيفة السوداني

البرهان يبشّر بـ”التسوية” ويؤكّد عدم السماح لأيّ جهة بـ”الانقلاب”

فولكر: هناك اتّفاق سياسي وموقفنا متطابق مع الجنائية الدولية بشأن المطلوبين

الجزولي: على جماهيرنا الاستعداد للزحف نحو الخرطوم لإسقاط التسوية

أردول يكذّب فولكر ومناوي يؤكّد عودة الشراكة لما قبل 25 أكتوبر

صحيفة الانتباهة

البرهان: لا تسوية تحت الطاولة ولا إقصاء

مصرع 5 أشخاص في اشتباكات بين الحكومة وحركة”الحلو”

هيئة الدفاع: البرهان يستغل بلاغ انقلاب الإنقاذ لترتيب المشهد السياسي

تجديد حبس وجدي صالح أسبوعين

شرطة الخرطوم تكشف ملابسات وفاة مدثر كمال

اتّفاق أوّلي على مراجعة اتّفاقية جوبا للسلام

صحيفة الحراك السياسي

محمد عصمت: أطراف سلام جوبا تشارك في محاولات لنسيان تسليم المطلوبين

البرهان: لن نسمح لفئة بالسيطرة على البلاد عن طريق الانقلابات

محادثات مخابراتية بين السودان وإثيوبيا

حزب الأمة يكشف عن خطوات لتسريع الاتّفاق بين أطراف التسوية

سلفاكير يزور الخرطوم الأربعاء المقبل

باج نيوز