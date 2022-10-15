صباح محمد الحسن تكتب: التسوية السرية في العلن !!





بعد إجراءات ٢٥ اكتوبر التي إتخذها قائد الجيش رئيس السلطة الانقلابية الفريق عبد الفتاح البرهان ، رفع تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية ، في إشارة واضحة لعدم الإعتراف بسلطة العسكر التي سلبت إرادة الشعب وسرقت امنياته واحلامة وقتلت العشرات من شبابه . وظلت قوى الحرية والتغيير جزء أصيل في الحراك الثوري ، ورفضت الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والفريق البرهان بحجة انها لن توافق على شراكة العسكر من جديد بعد ان أعلن البرهان انقلابه ومارس العنف وقتلت سلطاته الثوار وتمسكت باسقاط الإنقلاب عبر المواكب السلمية وأجهضت برفضها التفاق ودفعت رئيس مجلس الوزراء الي تقديم استقالته . وبعد ما يقارب العام رأت بعض الاحزاب السياسية ضرورة الحوار والاتفاق مع المجلس العسكري الإنقلابي ، و تعارض ذلك بعض الاحزاب الاخرى وتتمسك بموقفها فيما يتعلق بالاسقاط الكامل للسلطة الانقلابية . لكن يبقى السؤال المهم إن رأت بعض الاحزاب في قوى الحرية والتغيير مشاركة العسكريين من جديد وضرورة الجلوس معهم فلماذا تقوم بهذه الخطوات سراً ، ما الذي تخشاه قحت ، هل تخشى الشارع الثوري ام أن الاتفاق سيأتي أقل من حجم الشارع وطموحه ، وهذا ما يجعلها تستحي منه ، ام ان جلوسها مع العسكر في طاولة واحدة بعد الرفض القاطع هو أمر يستدعي الحوار من وراء حجاب بينها وبين الشارع الذي تجهر ثورته وضوحا كالشمس بمطالبها واهدافها دون خوف وتردد. فما تنكره قحت حتى في آخر بيان ( أغبش ) لها اكدت فيه ان ليس هناك اتفاق مع العسكر لكن بلغها ان العسكريين وافقوا على الدستور الذي طرحته نقابة المحامين ما تنكره قحت كشفه فولكر بيرتس رئيس بعثة يونيتامس بالسودان بالأمس الذي تحدث عن اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين. وقال فولكر في مقابلة مع العربية اليوم الجمعة أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية ونوه إلى أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، وأكد أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين. وقال فولكر إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة وأوضح أن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول وشدد على أنه يجب ألا يكون العسكريون جزءا من المؤسسات خارج السياسة وأضاف (قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية ) . اذن ماهوا موقف قحت التي ظلت تُكذّب كل الإدعاءات وتنفي جلوسها مع العسكريين ، هل ستخرج قحت اليوم ببيان لتكذب فيه فولكر، فلماذا لاتحترم جمهورها وانصارها قبل ان تقدم احترامها للشعب السوداني الذي من حقه ان يعلم ماذا يدور من خلف الابواب المغلقة لماذا يحصل الشعب السوداني على المعلومة من رئيس بعثة يونيتامس ، وليس من من قادة الاحزاب المشاركة في هذه التسوية السياسية وماذا ستقول قحت غدا عندما تعلن هذا الاتفاق ماهوا المبرر ( للغتغته والدسديس ) . الاتفاق السياسي بين العسكريين والمدنيين هو ليس قرار يخص طرفي الاتفاق هو شأن سياسي و قرار وطني قد يحدث تغييرا كبيرا في خارطة السياسة وتحديد شكل الحكم في مستقبل الايام ولطالما ان الشعب من حقه ان يعرف كل صغيرة وكبيرة فإن السرية مرفوضة سيما عندما تكون (سرية في العلن). فالجميع يعرف مايدور ورغم ذلك تختبىء قحت خلف واجهات النفي ، الإنكار الذي سيخصم كثيرا من رصيدها ويزعزع ثقة الناس فيها ، هذا بعيدا عن رفض الشارع للاتفاق او قبوله ، لذلك ان الذين اختاروا ان تكون الاجتماعات سرية ينقصهم كثير من الوعي السياسي فالوعي العام اصبح يعلو فوق كل الحيل والإلتفاف فهذا التفكير الأعرج ان دل انما يدل على إعوجاج الخطوة نفسها فما صرح به فولكر من تفاصيل الإتفاق هرب منه اصحاب الشأن الحقيقيين الذين لا مفر لهم من مواجهة الشارع والشعب ، وإن غداً لناظره قريب . طيف أخير: لا تستحي من قرار تتخذه حتى لو كان خطأ .. كن انت الصحيح بالمواجهة

صحيفة الجريدة