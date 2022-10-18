



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022م

الحرية والتغيير: لسنا أحزاب سفارات

أبو رأس: الحرية والتغيير لم تقدّم أيّ تنازلات للمكوّن العسكري

إعادة ملف قضية منسوبي المخابرات المتهمين بقتل الشهيد محجوب للمحكمة

آفات”الزرزور” والدود والجراد” تهدّد المحاصيل الزراعية

صحيفة اليوم التالي

السيادي بلا مهام..المركزي يطرح رؤية سياسية

حميدتي: 11 شهرًا من التغيير لم يحدث تقدّم

المخابز: لا صحة لوجود دقيق غير مطابق للمواصفات

مناوي يعلن ترحيبه برؤية”المركزيّ” ويدعو إلى توافقٍ عاجلٍ

صحيفة الحراك السياسي

الأمين داؤود:”أيلا لا يصلح رئيس وزراء

أسرة وجدي صالح تحمّل البرهان مسؤولية سلامته

دقلو: نقول للناس المسيطرين على السلطة”اللقمة الكبيرة بتفرق الضرا”

تجمّع الأجسام المطلبية يرفض أيّ تسوية مع العسكر

تجدّد القتال في النيل الأزرق وإعلان حظر التجوال بود الماحي

صحيفة الجريدة

الشيوعي يندّد باعتقال وجدي صالح ومحامون يسيّرون موكبًا لرئاسة القضاء

قوى الحرية والتغيير تعلن رؤيتها للحلّ السياسي المفضي إلى إنهاء الانقلاب

تسييرية المجلس الأفريقي تهدّد بالتصعيد بعد فصل 40 معلّمًا

تعديّ على ختام فعاليات مؤتمر المؤتمر السوداني بنيالا

باج نيوز