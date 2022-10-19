مصر: السيسي يدعو القطاع الخاص إلى مشاركة الجيش





مع قرب توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول “برنامج الإصلاح الجديد” الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، والذي يشمل كسر احتكار الدولة لأنشطة اقتصادية معينة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص، إلى الاستثمار في مجال التعدين، وذلك خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، الذي تمتلكه القوات المسلحة.

وقال السيسي في كلمة خلال افتتاح المشروع: “انتظرنا المشروع كثيرا وكنا بانتظار المعدات لأكثر من 3 سنوات، وأنا أكلم القطاع الخاص والشركات التي عملت معنا”.

وأضاف السيسي: “السؤال: حجم الطلب كم؟ والاحتياطي كم؟ كنت أقول للقطاع الخاص من أول المشروع إنه متاح لشركاته الدخول فيه، والفرصة موجودة من سنوات طويلة، لكن لم تتح الفرصة للمشروع ليُنفذ، لكنها أتت ضمن مسار نجحنا فيه وعرفنا تفاصيله”.

وتابع السيسي: “أقول كلامي لمن يريد أن يدخل، دراسات الجدوى تدفعك لتدخل براحة، وطلب السوق يلبي أي منتج ستصنعه، ويبقى جزء القيمة المضافة، وثمة خامات من الممكن استخراجها في مصر، والبيانات متاحة للكل”.

وأضاف: “هل الاحتياطي الموجود يكفي الطلب؟ نعم ويبقى أن ننفذ المشروع، لا أقول الدولة بل القطاع الخاص، وكما قلتم بحيرة ناصر وبرنيس، نستطيع أن نُنشئ مصنعا أو اثنين أو ثلاثة، والقطاع الخاص يدخل في شراكة، علما أن المشروع كلفته تقريبا 200 مليون دولار، وكل المنتج سيتم تسعيره بالعملة الصعبة”.

العربيه نت