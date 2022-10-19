مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة





كشف ميمي فؤاد، مدير أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب، آخر تطوارات حالتها الصحية، بعد دخولها للمستشفي لعلاجها من الإدمان بحسب تصريحات شقيقها.

وقال ميمي قؤاد فؤاد في تصريح خاص لفيتو:” والله هي كويسة جدا الحمد الله.

شيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أن الأزمات تلاحق الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ فترة، منذ أن انفصلت عن زوجها حسام حبيب، كما أعلن شقيقها، محمد عبد الوهاب، أنها مدمنة مخدرات، متهمًا طليقها ومديرة أعمالها السابقة سارة الطباخ بأنهما السبب وراء إدمان شيرين للمخدرات.

وصدم شقيق شيرين جمهورها بعد هذا الإعلان فقال: “حكاية شيرين عبد الوهاب معقدة خالص، وأنا دلوقت أختي بتتعرض لخطة سيئة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأختي بتنهار وبتضيع، وأنا لا ضربتها ولا اعتديت عليها”.

وتابع محمد عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب،: “حسام حبيب رجع لشيرين عبد الوهاب خلال الفترة الأخيرة وجابلها العربية بتوكيل، وتنازلت عن القضايا، وهو لم يتنازل عن ولا قضية وضحكوا عليها، وبعد كده رجعوا لبعض وبيتكملوا مع بعض على الواتس آب، وبعد كده شيرين كانت مأجرة شقة في التجمع وهي دي الشقة اللي أنا رحت أجيبها منها، وجيبتها لأنها كانت بتتعاطى مخدرات هي وحسام حبيب، والنيابة العامة تحقق مع المستشفى اللى شيرين بتتعالج فيها”.

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب “عندما ذهبت لشقة التجمع لم أعتدِ على شيرين عبد الوهاب، والمتخصصين في المستشفى هما اللى أخدوها من أجل العلاج الإلزامي، وهي بتتعاطى مخدرات منذ فترة وأمي عارفة الكلام ده”.

وأوضح شقيق شيرين عبد الوهاب قائلًا: “دخلت شيرين عبد الوهاب المستشفى دخولًا إلزاميًّا لأنها تتعاطى المخدرات، وتقارير المستشفى أكدت تعاطيها المخدرات، وتخضع حاليًا للعلاج الإلزامي”.

وقال: “والدتي عيطت وقالت لي أنقذْ أختك من المخدرات، ولو رقبتي هتطير مش هخرج شيرين عبد الوهاب من المستشفى إلا لما تتعالج وتخف”.

ودخل في نوبة بكاء على الهواء، قائلًا: “لآخر يوم في عمري مش هسيب شيرين إلا لما تتعالج وأنقذها من عصابة الشر وترجع لفنها وولادها وحياتها الطبيعية.

بوابة فيتو