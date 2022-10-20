



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة

“79” قتيلاً وجريحًا في اشتباكات بالنيل الأزرق

مجلس النوبة يلوّح بالحرب ويقول”كباشي وأردول خطّ أحمر”

الجيش: حركة الحلو خرقت وقف إطلاق النار

القبض على المدير الطبي لمستشفى المعلم

سرقة عربة إسعاف تفاقم أزمة ترحيل المرضى بدارفور

صحيفة الحراك السياسي

نيابة مكافحة الفساد تقبض على المدير التنفيذي لمحلية الحرطوم

مجلس عموم النوبة يرفض اتّهام الشعبية بالتورّط في أحداث لقاوة

الجيش: حركة الحلو هجمت على قواتنا في لقاوة بسرية مشاة

وجدي صالح من محبسه يرفض القبول بالتسوية

جبريل: وعود بفكّ تجميد المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين

صحيفة السوداني

مناوي يطالب الآلية الثلاثية بدعوة جميع أطراف المبادرات

استمرار إغلاق مستشفى الطوارئ بود مدني لليوم الرابع على التوالي

فولكر: التهديد الأكبر لاحتمال التسوية هو خنق أصوات الشباب

لجنة المعلمين تطالب وزير التربية بالصمت إزاء قضاياهم

أمجد فريد: الحرية والتغيير ظلّت تجتمع مباشرةً مع العسكر على مدى الأسابيع الماضية.

باج نيوز