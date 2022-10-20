



Inter Press Service الإيطالية، إن العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام اختبار الزمن، مضيفة أن كلا البلدين يتمتعان بعلاقات طويلة وواسعة.

وتابعت: لأكثر من 80 عامًا، تعاون البلدان على العديد من المستويات، بما في ذلك البيع الضخم للمعدات العسكرية الأمريكية، والتعاون في مجال الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية المشتركة، التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية.

العلاقة السعودية الأمريكية ستصمد أمام الزمن

وقال تقرير الوكالة الإيطالية: ما يحدث حاليًا ليس جديدًا بين البلدين، ففي عام 1973 فرض السعوديون حظرًا نفطيًا على أمريكا وفي عام 2001 توترت العلاقات مرة أخرى بسبب مزاعم حول احتمالية تورط المملكة، وهذان الحادثان الكبيران أديا بالتأكيد إلى اضطراب العلاقة إلى حد كبير، ومع ذلك، في كل مرة تمكن البلدان من استعادة البعد العملي لعلاقتهما؛ لأن مصالحهم المشتركة على العديد من المستويات تطغى على مواقفهم المتضاربة.

خطأ كبير يجب وقفه

وقال التقرير: بعد القرار الأخير لمنظمة أوبك+، وصف السياسيون الأمر بأنه ضربة كبيرة للإدارة الأمريكية، وإهانة شخصية لبايدن، لكنهم بذلك حملوا الأمر بعدًا شخصيًا غير واقعي.

وتابع التقرير: هذا البعد غير المنطقي كشفه بوضوح تصريحات وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، حيث قال إن الاتهامات الموجهة للمملكة بشأن وقوفها إلى جانب روسيا باطلة ومثيرة للدهشة.

وتابع: إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟.

العربيه نت