



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022م

صحيفة اليوم التالي

مطالب بإقالة الحاكم..فرض الطوارئ بالنيل الأزرق

الخارجية الأمريكية: على الأطرف الانخراط في المفاوضات

المركزي يطالب بتدابير لمنع عودة الحرب مع”الحلو”

الأبحاث الجيولوجية: مشاريع لاستغلال الرمال البيضاء بنهر النيل

الأرصاد: توقّعات بهطول أمطار في عدّة ولايات

صحيفة الانتباهة

الحرية والتغيير: لا صحة لتوقيعنا أو مشاركتنا في اتّفاق مع”العسكر”

أردول: توافق ثلاث كتل سياسية كاف لتشكيل حكومة

تعيين ناطق رسمي باسم لجان المقاومة في الخرطوم

مراكز غسيل كلى تعلن إضرابًا عن العمل

النائب العام يوافق على مقابلة وجدي لأسرته ولهيئة الدفاع

صحيفة السوداني

اجتماع بين أنصار السنة والسفير الأمريكي بالخرطوم غدًا

“النزّ المائي” يهدّد مدينة عطبرة

فرض حالة الطوارئ بالنيل الأزرق وتظاهرات تطالب بإقالة الحاكم

رئيس الجالية السودانية بمصر يدعو لتوفيق أوضاع 150 مدرسة

المعادن تشرع في تقييم سوائل تستخدم في حفر آبار النفط

تأجيل حملة تطعيم لقاح كورونا بقرار من الصحة الاتحادية

صحيفة الحراك السياسي

هدوء حذر بالنيل الأزرق ومطالبات بإقالة الحاكم

أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

السفارة الأميركية تعلّق على أعمال العنف في النيل الأزرق

جمعيات الصداقة تسيّر قافلة لدعم أطفال المناقل المتأثّرين بالسيول

باج نيوز