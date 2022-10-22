معتصم محمود يكتب : الفريق في أحسن حاله.. الخوف من طارة!!
يلتقي حامل اللقب اليوم بالفهود العطبراوية في أول مشوار خارج الديار.
▫️الهلال مُتصدِّر الدوري منذ أسبوعه الأول برباعية بيضاء في شباك الأمراء.
▫️تلك الرباعية التي تقاسمها المكون المحلي مع الأجنبي (مويس والشعلة + مكابي وجارجو).
▫️هلال المحترفين يسعى لمُوسم استثنائي بالعلامة الكاملة ومطر أهداف.
▫️سيد البلد سحق الفهود في آخر مباراة بالسبعة.
▫️ أكبر خسارة للأمل في الممتاز.
▫️انتصارٌ تاريخيٌّ للهلال بسبب إعلام الضلال.
▫️تقول الرواية، إنّ الهلال قهر شرطة القضارف بخماسية.
▫️إعلام الضلال زعم بمداده الأحمر أنّ الهلال فاز لأنه يلعب بإستاده وبالمساء مُعتبراً ذلك تعارضاً مع عدالة المنافسة!!
▫️مريخاب لجنة المسابقات بقيادة قوصي الأبيض حوّلوا مباراة الهلال أمام الأمل لإستاد كوبر بأرضيته السيئة.
▫️ لم يكتفوا بذلك بل حدّدوا توقيت المباراة في رابعة النهار!!
▫️إخوان الشغيل ردُّوا على مريخاب الاتحاد ومن خلفهم إعلام الخراب بسباعية بيضااااااااء!!!!!
▫️سباعية نال فيها هدّاف البطولة هاتريك، ثنائية للشعلة، هدف لكل من أجاجون وفيري.
▫️رغم السباعية نقول: الفهود في ملعبها غير.
▫️الهلال سيُواجه الجمهور قبل الفهود.
▫️جمهورٌ شرسٌ يُساعده اقتراب المُدرّجات من الملعب بشكل كبير.
▫️برغم هذا نقول: الهلال قادرٌ على العودة بكامل النقاط وكثير الأهداف.
▫️صحيح أن الأمل تفوّق أكثر من مرة على الهلال بعطبرة لكن الصحيح أيضاً ان سيد البلد كسب أيضاً بل وبكثير الأهداف.
▫️لا نزال نذكر رباعية سادومبا، الغزال، أتوبونج في دوري (٢٠١١)
▫️يغيب هداف البطولة عن مباراة اليوم والبديل (الشعلة) لا يقل فعاليةً عن الغربال.
▫️يغيب المدافع الهداف موفق، وتلك فرصة أطهر ليستعيد الخانة.
▫️حيُّوا الفريق العالمي حيُّوا الهلال رمز الفخار.
💊 كبسولات
▫️عوض طارة رئيس لبعثة الهلال إلى عطبرة!!
▫️اللهم أستر.
▫️طارة قاد بعثة شباب الهلال إلى الإمارات فعادت بثلاث هزائم غير مسبوقة.
▫️(3) هزائم ونحو (20) هدفاً وتذيل المجموعة.
▫️معقوله طارة يرأس فلوران والمعلم ومهيمن!!
▫️بااااالغت يا عليقي.
▫️وجود طارة يُوتِّر الأجواء ذلك أنّ علاقته سيئة بالجهاز الفني ودائرة الكرة.
▫️سلام الله بينهم مافي، فَضْلاً عن كراهية اللاعبين له.
▫️ممثل الهلال يجلس في مقصورة الإستاد على المقعد الرئيسي إلى جانبه الوالي، الوزير، قيادات الولاية والاتحاد والأندية، فهل طارة الشخص المُناسب لتمثيل الهلال وسط تلك القامات!!
▫️في وجود شخصيات دستورية ودبلوماسية كسعادتو يحيى والسفير
عبد العزيز والدبلوماسي حسن علي عيسى كيف نبعث بطارة مطرود أولتراس!!
▫️بصراحة، عليقي استهون بالمباراة ولم يحترم الهلال.
▫️عليقي سد نفسنا، لكن نستمسك بالأمل ونقول: رغم غياب الغربال، هلالنا مُؤهّلٌ للانتصار.
▫️يا بصمة الدم في العروق.
صحيفة الصيحة