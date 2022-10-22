معتصم محمود يكتب : الفريق في أحسن حاله.. الخوف من طارة!!





يلتقي حامل اللقب اليوم بالفهود العطبراوية في أول مشوار خارج الديار.

▫️الهلال مُتصدِّر الدوري منذ أسبوعه الأول برباعية بيضاء في شباك الأمراء.

▫️تلك الرباعية التي تقاسمها المكون المحلي مع الأجنبي (مويس والشعلة + مكابي وجارجو).

▫️هلال المحترفين يسعى لمُوسم استثنائي بالعلامة الكاملة ومطر أهداف.

▫️سيد البلد سحق الفهود في آخر مباراة بالسبعة.

▫️ أكبر خسارة للأمل في الممتاز.

▫️انتصارٌ تاريخيٌّ للهلال بسبب إعلام الضلال.

▫️تقول الرواية، إنّ الهلال قهر شرطة القضارف بخماسية.

▫️إعلام الضلال زعم بمداده الأحمر أنّ الهلال فاز لأنه يلعب بإستاده وبالمساء مُعتبراً ذلك تعارضاً مع عدالة المنافسة!!

▫️مريخاب لجنة المسابقات بقيادة قوصي الأبيض حوّلوا مباراة الهلال أمام الأمل لإستاد كوبر بأرضيته السيئة.

▫️ لم يكتفوا بذلك بل حدّدوا توقيت المباراة في رابعة النهار!!

▫️إخوان الشغيل ردُّوا على مريخاب الاتحاد ومن خلفهم إعلام الخراب بسباعية بيضااااااااء!!!!!

▫️سباعية نال فيها هدّاف البطولة هاتريك، ثنائية للشعلة، هدف لكل من أجاجون وفيري.

▫️رغم السباعية نقول: الفهود في ملعبها غير.

▫️الهلال سيُواجه الجمهور قبل الفهود.

▫️جمهورٌ شرسٌ يُساعده اقتراب المُدرّجات من الملعب بشكل كبير.

▫️برغم هذا نقول: الهلال قادرٌ على العودة بكامل النقاط وكثير الأهداف.

▫️صحيح أن الأمل تفوّق أكثر من مرة على الهلال بعطبرة لكن الصحيح أيضاً ان سيد البلد كسب أيضاً بل وبكثير الأهداف.

▫️لا نزال نذكر رباعية سادومبا، الغزال، أتوبونج في دوري (٢٠١١)

▫️يغيب هداف البطولة عن مباراة اليوم والبديل (الشعلة) لا يقل فعاليةً عن الغربال.

▫️يغيب المدافع الهداف موفق، وتلك فرصة أطهر ليستعيد الخانة.

▫️حيُّوا الفريق العالمي حيُّوا الهلال رمز الفخار.

💊 كبسولات

▫️عوض طارة رئيس لبعثة الهلال إلى عطبرة!!

▫️اللهم أستر.

▫️طارة قاد بعثة شباب الهلال إلى الإمارات فعادت بثلاث هزائم غير مسبوقة.

▫️(3) هزائم ونحو (20) هدفاً وتذيل المجموعة.

▫️معقوله طارة يرأس فلوران والمعلم ومهيمن!!

▫️بااااالغت يا عليقي.

▫️وجود طارة يُوتِّر الأجواء ذلك أنّ علاقته سيئة بالجهاز الفني ودائرة الكرة.

▫️سلام الله بينهم مافي، فَضْلاً عن كراهية اللاعبين له.

▫️ممثل الهلال يجلس في مقصورة الإستاد على المقعد الرئيسي إلى جانبه الوالي، الوزير، قيادات الولاية والاتحاد والأندية، فهل طارة الشخص المُناسب لتمثيل الهلال وسط تلك القامات!!

▫️في وجود شخصيات دستورية ودبلوماسية كسعادتو يحيى والسفير

عبد العزيز والدبلوماسي حسن علي عيسى كيف نبعث بطارة مطرود أولتراس!!

▫️بصراحة، عليقي استهون بالمباراة ولم يحترم الهلال.

▫️عليقي سد نفسنا، لكن نستمسك بالأمل ونقول: رغم غياب الغربال، هلالنا مُؤهّلٌ للانتصار.

▫️يا بصمة الدم في العروق.

صحيفة الصيحة