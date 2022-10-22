معتصم محمود يكتب : الممتاز في الإنعاش!!!





دعا رئيس نادي ود نوباوي، عمومية النادي لاجتماع مهم اليوم، لبحث انسحاب الفريق من الممتاز.

▫️(19) ملياراً ديون ود نوباوي حتى الأسبوع الأول من الممتاز فقط!!

▫️ود نوباوي لم يغادر الخرطوم إلى الآن، أي رحلة خارج الخرطوم تكلف (3) مليارات على الأقل.

▫️الاتحاد العام لم يدفع فلساً للأندية، بل و لا حتى الشعارات!!

▫️الاتحاد رمى الأندية في محرقة الشركة المصرية ومضى.

▫️قيادة كتلة الممتاز مع الاتحاد وضد الأندية!!

▫️تجمع الجكومي، الفاتح إبراهيم ودوسة ظلوا سنداً للاتحاد والشركة ضد مصالح الأندية.

▫️الهلال الرجل المريض في كتلة الممتاز، لا صوت له ولا ممثل.

▫️منذ رحيل إسماعيل عثمان ومقعد الهلال في كتلة الممتاز خااال.

▫️أمين مال الاتحاد يشكل حماية كبرى للشركة المشبوهة!!

▫️تصريحات أدروب الغزلية في الشركة تُثير الريبة وتبعث على الشكوك.

▫️ما هي مصلحة أدروب مع الشركة حتى يدافع عنها بهذا الشكل المستميت!!

▫️الشركة لم توف بما عليها، فلماذا يضع أدروب نفسه موضع الشبهات، ناس العمولات.

▫️صحيحٌ أنّ زيارات أدروب للقاهرة تكاثرت، لكنا لا نعضد ما تعتمل به الساحة الرياضية من أقوال، نحن فقط نتعجّب من غزل أدروب في الشركة المشبوهة.

▫️ما يدور في ساحة ود نوباوي يدور في ساحة كل أندية الممتاز.

▫️كل الأندية عدا القمة تعاني من مصاعب مالية، وأموال الأندية يتم صرفها على المنتخبات وعبرها تدخل جيب التمساح.

▫️تمساح نيالا ما حبابو.

▫️إداريو الأندية على أبواب السجون والاتحاد يستعد لإنفاق أكثر من نصف مليون دولار على منتخبات سيكافا!!

▫️يحدث هذا وسط صمت مريب من الوزارة المختصة!!

▫️تظل هزار أضعف من جلست على الكرسي.

▫️حكاية أقدم موظف يبقى وزيرا أفرغت الوزارات من هيبتها والدليل هزار وبت حاكم.

▫️حسبنا الله ونعم الوكيل.

▫️حليل شداد.. حليل حمدوك.

▫️يا ثائر فجِّر بركانك.

▫️أكتوبر ٢١ يا صحو الشعب الجبّاااااار.

كبسولات

▫️لجنة الانضباط بالهلال حددت اليوم السبت للتحقيق مع المتهمين بالتدخل في العمل التنفيذي.

▫️جولة التحقيق السابقة تم إفشالها بالبلطجية الذين تم تأجيرهم لإفساد التحقيق.

▫️زعموا أن التحقيق يتعارض مع استعدادات الهلال مع مباراة التنزاني!!

▫️المباراة عدت والهلال تأهل فماذا تقولون؟!

▫️من استأجر البلطجية معلوم ومعروف حتى للانضباط.

▫️ خوفه من العقوبة أدى به لتأجير البلطجية.

▫️الانضباط لا تخشى البلطجية، فهم رجال قانون وهلالاب خُلّص.

▫️تأجير البلطجية مراهقة إدارية لا تتناسب مع نادٍ بقامة الهلال.

▫️مشكلة الهلال في العطالة الذين باتوا إداريين.

▫️ينبغي أن لا يُسمح لأي عاطل بدخول مجلس الإدارة.

▫️العاطل يمد يده لمال الهلال.

▫️عموماً الانضباط بصدد إصدار أخطر القرارات.

▫️العاطل وجه دبدوب شمبات بقيادة حملة صحفية ضد الانضباط.

▫️الدبدوب أجبن جبان، يحرض العيال والكورال، لكنه أجبن من كتابة حرف باسمه.

▫️دبدوب شمبات، منتهى الاحتقار.

صحيفة الصيحة