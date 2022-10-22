معتصم محمود يكتب : الممتاز في الإنعاش!!!
دعا رئيس نادي ود نوباوي، عمومية النادي لاجتماع مهم اليوم، لبحث انسحاب الفريق من الممتاز.
▫️(19) ملياراً ديون ود نوباوي حتى الأسبوع الأول من الممتاز فقط!!
▫️ود نوباوي لم يغادر الخرطوم إلى الآن، أي رحلة خارج الخرطوم تكلف (3) مليارات على الأقل.
▫️الاتحاد العام لم يدفع فلساً للأندية، بل و لا حتى الشعارات!!
▫️الاتحاد رمى الأندية في محرقة الشركة المصرية ومضى.
▫️قيادة كتلة الممتاز مع الاتحاد وضد الأندية!!
▫️تجمع الجكومي، الفاتح إبراهيم ودوسة ظلوا سنداً للاتحاد والشركة ضد مصالح الأندية.
▫️الهلال الرجل المريض في كتلة الممتاز، لا صوت له ولا ممثل.
▫️منذ رحيل إسماعيل عثمان ومقعد الهلال في كتلة الممتاز خااال.
▫️أمين مال الاتحاد يشكل حماية كبرى للشركة المشبوهة!!
▫️تصريحات أدروب الغزلية في الشركة تُثير الريبة وتبعث على الشكوك.
▫️ما هي مصلحة أدروب مع الشركة حتى يدافع عنها بهذا الشكل المستميت!!
▫️الشركة لم توف بما عليها، فلماذا يضع أدروب نفسه موضع الشبهات، ناس العمولات.
▫️صحيحٌ أنّ زيارات أدروب للقاهرة تكاثرت، لكنا لا نعضد ما تعتمل به الساحة الرياضية من أقوال، نحن فقط نتعجّب من غزل أدروب في الشركة المشبوهة.
▫️ما يدور في ساحة ود نوباوي يدور في ساحة كل أندية الممتاز.
▫️كل الأندية عدا القمة تعاني من مصاعب مالية، وأموال الأندية يتم صرفها على المنتخبات وعبرها تدخل جيب التمساح.
▫️تمساح نيالا ما حبابو.
▫️إداريو الأندية على أبواب السجون والاتحاد يستعد لإنفاق أكثر من نصف مليون دولار على منتخبات سيكافا!!
▫️يحدث هذا وسط صمت مريب من الوزارة المختصة!!
▫️تظل هزار أضعف من جلست على الكرسي.
▫️حكاية أقدم موظف يبقى وزيرا أفرغت الوزارات من هيبتها والدليل هزار وبت حاكم.
▫️حسبنا الله ونعم الوكيل.
▫️حليل شداد.. حليل حمدوك.
▫️يا ثائر فجِّر بركانك.
▫️أكتوبر ٢١ يا صحو الشعب الجبّاااااار.
كبسولات
▫️لجنة الانضباط بالهلال حددت اليوم السبت للتحقيق مع المتهمين بالتدخل في العمل التنفيذي.
▫️جولة التحقيق السابقة تم إفشالها بالبلطجية الذين تم تأجيرهم لإفساد التحقيق.
▫️زعموا أن التحقيق يتعارض مع استعدادات الهلال مع مباراة التنزاني!!
▫️المباراة عدت والهلال تأهل فماذا تقولون؟!
▫️من استأجر البلطجية معلوم ومعروف حتى للانضباط.
▫️ خوفه من العقوبة أدى به لتأجير البلطجية.
▫️الانضباط لا تخشى البلطجية، فهم رجال قانون وهلالاب خُلّص.
▫️تأجير البلطجية مراهقة إدارية لا تتناسب مع نادٍ بقامة الهلال.
▫️مشكلة الهلال في العطالة الذين باتوا إداريين.
▫️ينبغي أن لا يُسمح لأي عاطل بدخول مجلس الإدارة.
▫️العاطل يمد يده لمال الهلال.
▫️عموماً الانضباط بصدد إصدار أخطر القرارات.
▫️العاطل وجه دبدوب شمبات بقيادة حملة صحفية ضد الانضباط.
▫️الدبدوب أجبن جبان، يحرض العيال والكورال، لكنه أجبن من كتابة حرف باسمه.
▫️دبدوب شمبات، منتهى الاحتقار.
صحيفة الصيحة