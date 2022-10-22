أغنى 10 أثرياء في العالم.. إيلون ماسك يحافظ على القمة و “أداني” الخاسر الوحيد





استعاد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس المركز الثاني في قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، فيما غادرها الهندي موكيش أمباني.

وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ارتفعت ثروات أعضاء قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم، فيما عدا الملياردير الهندي غوتام أداني الذي تراجعت ثروته بمعدل 1.19 مليار دولار.

وحافظ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على صدارته للقائمة، ونجح جيف بيزوس في استعادة مركزه الثاني من الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون، الذي تراجع إلى الترتيب الثالث هذا الأسبوع.

وبقي الملياردير الهندي غوتام أداني في المركز الرابع، وتبعه الأمريكي بيل جيتس في المركز الخامس، ثم وارن بافيت في المركز السادس، وجاء لاري بايج في الترتيب السابع، أمام سيرجي برين، واحتل ستيف بالمر المركز العاشر.

عودة مؤسس أوراكل لقائمة الـ 10

أما الهندي موكيش أمباني، الذي كان عاشرا في الأسبوع الماضي فقد خرج من قائمة أغى 10 أثرياء بالعالم هذا الأسبوع، ليصعد إلى القائمة بدلا منه الملياردير الأمريكي مؤسس أوراكل، لاري إليسون، ويحتل المركز التاسع في القائمة.

أغنى 10 أثرياء في العالم

جاءت قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم كالتالي:

1- إيلون ماسك

فوق حاجز الـ 200 مليار دولار، بصافي ثروة بلغ 204 مليار دولار بزيادة 4.69 مليار دولار. والملياردير الأمريكي الجنسية، يعود مصدر ثروته إلى شركتي Tesla وSpaceX.

2- جيف بيزوس

عاد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أغنياء العالم هذا الأسبوع، بصافي ثروة بلغ حوالي 142 مليار دولار بزيادة 4.15 مليار دولار. وتعد شركة Amazon هي مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

عاد الملياردير الفرنسي برنارد أرنو إلى المركز الثالث في قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم بعد احتلاله المركز الثاني الأسبوع الماضي، مسجلا صافي ثروة بلغ حوالي 136 مليار دولار بزيادة 206 ملايين دولار. ويعود مصدر ثروته إلى شركته LVMH.

4- غوتام أداني

ظل الملياردير الهندي غوتام أداني هذا الأسبوع في المركز الرابع بقائمة أثرياء العالم، بصافي ثروة حوالي 123 مليار دولار، بخسارة قدرها 1.19 مليار دولار. ومصدر ثروته هي شركته Adani Group.

5- بيل جيتس

وحل بيل جيتس خامسًا بثروة تصل إلى حوالي 108 مليارات دولار بزيادة قدرها 1.47 مليار دولار. ومصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

6 – وارن بافيت

جاء وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي في المركز السادس هذا الأسبوع، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 99 مليار دولار بزيادة قدرها 3.03 مليار دولار.

7- لاري بايج

حل الملياردير الأمريكي لاري بايج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، في المركز السابع هذا الأسبوع، بعد وصول ثروته إلى حوالي 92.9 مليار دولار بزيادة 830 مليون دولار.

8- سيرجي برين

وجاء سيرجي برين، مؤسس جوجل مع لاري بايج، في المركز الثامن بسباق أغنى 10 مليارديرات في العالم هذا الأسبوع، بصافي ثروة بلغ 88.9 مليار دولار بزيادة قدرها 787 مليون دولار.

9- لاري إليسون

عاد الملياردير الأمريكي لاري إليسون إلى قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم هذا الأسبوع، محتلا المركز التاسع، بصافي ثروة بلغت 88 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.37 مليار دولار.

ويمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل كما أنه يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها، كما أنه كان قد ترك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2014 بعد 37 عاما من استمراره فيه.

10- ستيف بالمر

وتراجع الملياردير الأمريكي ستيف بالمر إلى المركز العاشر هذا الأسبوع هبوطا من المركز التاسع بقائمة أغنى 10 أثرياء في العالم، بصافي ثروة قدره 86.2 مليار دولار بزيادة قدرها 1.93 مليار دولار.

وبالمر، رجل أعمال أمريكي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014. وهو ثاني شخص بعد روبرتو غويزويتا، الذي يصبح مليارديرا بواسطة امتلاك أسهم في مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسا لها أو أحد أقربائه.

العين الإخبارية