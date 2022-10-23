



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة

الشيوعي: إذا قامت 10 انتخابات سيفوز الإسلاميون

جبريل: من أراد قتل موظفي الضرائب فليجرّب

تشكيل لجنة تحقيق في أحداث النيل الأزرق

مسلّحون ينهبون طلمبة ويوثقّون العامل بـ”الحبل”

الكشف عن تعرّض ضحايا اتجار بالبشر للاختطاف والاغتصاب

صحيفة اليوم التالي

مسؤول بالاتحاد: ارتّفاع هجرة طلاب المدارس الخاصة إلى مصر

تخطيط قطري للاستثمار في السودان

جبريل: لا علم لي بوجود ميليشيات وشركات روسية بالبلاد

الغرفة التجارية تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية

مفوّض حقوق الإنسان يستعجل إنهاء تحقيقات الانتهاكات في السودان

صحيفة الحراك السياسي

جبريل يعترف بالجبايات غير المشروعة ويصفها بالنهب

مقتل فتاة في حادثة جديدة بسبب حديثها على الهاتف في دارفور

الخارجية تنفي صحة المعلومات المتداولة حول وفاة سيّدة سودانية بليبيا

نداء أهل السودان: لجنة لدعم التسوية الوطنية الشاملة

البرهان يؤكّد ضرورة العمل مع جنوب السودان لبسط الأمن بأبيي

باج نيوز