صبري محمد علي (العيكورة) يكتب:أظن لم يعد أمام البرهان غير هذا الطريق





(الهبة) الحاصلة اليومين ديل ضد ما عرف بتسريبات (التسوية) المتوقعة بين قحط (ون) والمكون العسكري افرزت الكثير من التساؤلات عن حقيقة هذه التسوية المزعومة (على الاقل حالياً) …

من يقف وراءها ؟ من يدعمها ؟ من يباركها ؟ من صاحب المصلحة ؟

منو كالشايل الطار) ساااكت ويطبل ويحرض على اتمامها

الحرائق التى بدأت تشتعل مؤخراً لقاوة ، النيل الازرق والمطالبات باقالة حاكم الاقليم! من يقف خلفها ومن اشعلها او صمت عن اشتعالها .

المبادرات لحل الازمة السياسية ……

فى (التلاجة) ؟ لا والله مافى (التلاجة) ! هل شكل القصر لجنة لدراستها وتقديم رؤية تلخص نقاط التلاقي حول الوطن ودعم اللحمة الوطنية و (اللا لا والله لسه الكلام ده بدري عليهو) !

سعادة الفريق البرهان (ده ذااتو) شغال (براهو) ام يقود (تيم) يمثل القوات المسلحة للعبور بهذا الوطن من مستنقع ازماته المتناسلة !

وهل بإمكان المكون السياسي السوداني التوافق على مبادرة واحدة ؟ (الله اعلم ياخ ديل ما راضين يقعدوا قعاد مع بعض تقول لى يتوافقوا) ؟

ام انها رابعة المستحيلات

كالغول والعنقاء والخل الوفي واتفاق اهل السودان !

إذاً يظل السؤال قائماً ….

ودعونا نطرحه (بلغة العنقالة الزينا ديل) لى متين ياسعاتك؟

طيب …

طالما ان الحكاية واقفة صامولة حالجة للدرجة دى ولا توافق مأمول يرتجى ولا تنازل مسهل ينتظر .

وطالما ….

اصبحنا ملطشة حتى يحدثنا (فولكر) بهذا الصلف وسرقة الارادة واللسان وكأننا شعب قاصر لم يبلغ الحلم السياسي بعد

مااا (تشقلبا) ياخي منتظر شنو؟

وقبل ما تقول لي امريكا والعالم الخارجي واصدقاءنا الخليجيين (حا) يقولو علينا شنو ؟

اسمعني اقول ليك

اووول حاجة …

مافى زول عمل ليهو انقلاب شاور ليهو زول (تانياً) ان كان اخر العلاج هو (الكي) او (الشقليب) فليكن ذلك ياخي اين المشكلة ؟

يعني النميري والبشير زمان شاوروا ليهم زول؟

طيب يا سعادتو….

طالما (انو) المبادرات دى اقتنعتوا تماماً انها بقت ليكم زى لحم الرأس واستحالة (تلتيقها) مع بعض

ياخي كووولها… و ما عاوز اقول ليك احرقها لكن جمدها فى الفريزر ولتبقى بارشيف القصر تاريخاً لاجيالنا القادمة (على الاقل) تشهد على (عوارة) اجدادهم فى القرن الواحد والعشرين .

وبعد داك …..

أقعد مع (ناسك) بتاعين الجيش (كاكي صر) خيط ابيض ما دايرنو ! شكلوا حكومة تسيير مهام عسكرية (١٠٠%) مننن رئيسها لى غفيرها ولمدة زمنية اتفقوا عليها سنة، سنة ونص، سنتين زى ما تتفقوا

الجيش الناقصوا شنو يا سعادتك (بسم الله ماشاء الله)

كله كفاءات سلاح المهندسين و(كان قلت) السلاح الطبي والحقوقيين والاداريين وجماعة الاقتصاد و(عتاولة) التقانة والحوسبة ! عاوز شنو تاني ؟

صدقني ….

كلها (صبر ساعة) وكل العالم سيؤيد طالما انها حكومة مهام محددة بمدة زمنية .

اعمامنا الامريكان (ركهم على زيارة لسفارتهم بس) وسيطلعوا ليك ببيان من النوع (ابو كديس) يؤيدون بحذر حا يقولوا ليك (سنراقب) ماشي يراقبوا يراقبوا (الحا) يحصل شنو يعني؟

ولا حاجة صدقني

اما عاهات (قحط) فتحمل (جعيرتهم) يومين تلاتة وحا يسكتوا

صدقني ياسعادتو ….

ماعندك حل غير الكلام ده لكن لو منتظر ساسة السودان يتفقوا على قلب رجل واحد (واطاتك اصبحت)

بقول الكلام ده ليه ؟ ……

المواطن المواااااطن يا سعادتك باقى ليهو (سروالو) بس، الامن وانت براك شايف الحرائق، الفقر والمسغبة واظن الكلام فايت اضانك، التطاول بتاع السفارات وقلة الادب وفولكر واظن الكلام لا يحتاج ان نذكرك بيهو! واللا شنو سعادتو؟

يا سيدي ….

توكل على الله وبطل (الجرجرة دى) فإن الله لسائلك عن اربعين مليون سوداني حاكمهم بلا حكومة .

قبل ما انسى :-

ألا قد بلغت اللهم فاشهد

صحيفة الانتباهة