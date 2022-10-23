معتصم محمود يكتب : هلال البرير يعود من جديد





⏹️ انتصر حامل اللقب بالأربعة على منافس شرس يصعب أن تنال على أرضه ولو نقطة.

▫️منذ ولوج الأمل للممتاز لم يستطع فريق هز شباكهم بالأربعة غير سيد البلد.

▫️نعم لم يفعلها غير الهلال في موسم (2011) بثنائية سادومبا، اتوبونج والغزال، على عهد رجل الهلال القوي ود البرير.

▫️يتغيّر الرؤساء، تتبدّل الإدارات يظل الهلال قاهر الكبار.

▫️نجح الهلال في تجاوز الفهود بتعطيل مفاتيح اللعب لدى الخصم منذ البداية.

▫️مفاتيح اللعب عند الفهود ليس مؤيد عابدين ولا سليم برشاوي.

▫️مفاتيح اللعب عند الفهود هي الجماهير.

▫️كتبت في هذه الزاوية قبل المباراة (على الهلال إحراز هدف مُبكِّر لإسكات جماهير الأمل، ومنع الإمداد النفسي والطاقة الحماسية عن الخصم).

▫️بالفعل نجح أجاجون في تسجيل الهدف الأول في أول خمس دقائق.

▫️هدف مبكر أسكت المدرجات وأبطل مفعولها.

▫️هدف بذل فيه لامين جارجو جهداً خرافياً، انتزع الكرة من وسط خمسة من لاعبي الأمل ومرّرها لأجاجون، رغم أنه كان مطروحاً على الأرض.

▫️أجاجون أحرز الأول وأردفه بالثاني، فأخرج مدرجات الأمل عن دائرة الفعل حتى نهاية المباراة.

▫️لأوّل مرة تظل جماهير الفهود صامتة في ملعبها وجماهير الضيوف تتسيّد الإستاد.

▫️غاب الغربال ورفيقه مويس وظلّ هجوم الهلال بتلك القوة وذات الدافعية.

▫️ليس الغربال ومويس فقط، بل غاب معهما روووفا وموفق صانعا الأهداف.

▫️الهلال بمن حضر، حقيقة على أرض الواقع وليس شعاراً أجوف كما الحال جنوب الزلط.

▫️كسب الهلال النقاط، وكسب قبل ذلك عودة فريق كامل لدائرة الفاعلية والتألق.

▫️عاد أطهر وشكّل ترسانة صلدة في الرواق الأيمن.

▫️أطهر لم يكتفِ بمهامه الدفاعية، بل تقدّم كثيراً، عكس، صنع وهدّف.

▫️عاد أطهر الذي نعرف وظل يجوب إلى أن أصابه حجرٌ جبانٌ من مدرجات الأمل.

▫️عاد بوغبا رمانة الوسط ونال النجومية.

▫️عاد الشعلة بقوة وجلس على صدارة الهدافين.

▫️عاد أجاجون، عاد مكابي بقوة وصنع الهدف الرابع بأعجوبة وفي زمن قااااتل.

▫️بعد إحراز الفهود لهدفهم، نشطوا لإحراز الثاني وتقليص الفارق، حينها تَسَلّمَ الكنغولي الكرة من منطقة دفاع الهلال وعبر خمسة من لاعبي الأمل وأهدى تمريره مُحسّنة للشعلة الذي لم يتوانَ في هزّ الشباك.

▫️الهدف الرابع قتل الأمل في نفوس الفهود وتسبّب في خروج جماهيره.

▫️حيُّوا الفريق العالمي.. حيُّوا الهلال رمز الفخار.

💊 كبسولات

▫️عادت جماهير الأمل لذات الممارسات البايخة.

▫️أُصيب فيكتور بطوبة، وكذلك أطهر بطوبة أخرى أخرجته من الملعب وقبله أُصيب أجاجون عند إحرازه

الهدف الأول!!!

▫️الشرطة موجودة بكثافة، لكن بلا فاعلية.

▫️صحيحٌ أنّ مجلس الأمل احترم الهلال وقدم له كل المُساعدات، لكن سلوك المدرجات غير.

0▫️على الاتحاد العام ضبط المدرجات أو تحويل المباريات خارج عطبرة.

صحيفة الصيحة