السعودية تسمح بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهائها بـ 7 أيام





أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة للأفراد عبر حساب المستضيف في منصة «أبشر» (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ 7 أيام.

وأوضحت أنه يشترط لتمديد التأشيرة وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء. وفقا لصحيفة عكاظ.

وكشفت أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يوماً، فيما تفرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وأكدت الجوازات، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، مشددة على أن وجود مخالفات مرورية على سجل المستضيف لا يعيق من تجديد تأشيرة الزيارة لمن هم على سجله عبر منصة «أبشر»، كما أن انتهاء هوية مقيم المستضيف لا يعيق تمديد تأشيرة الزيارة للزائر.

صحيفة لبيان