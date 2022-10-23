السعودية تعتذر عن غياب ولي العهد عن القمة العربية لـ”أسباب صحية”





اعتذرت السعودية رسمياً، عن غياب ولي العهد، محمد بن سلمان، عن قمة جامعة الدول العربية، المزمع إقامتها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل لـ”أسباب صحية”.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعرب له فيه عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية (…)، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجزائر أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي، مؤكداً أن المملكة ستظل حاضرة في كل الظروف، بحسب تعبيره.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بإجراء ولي العهد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري، لكنها لم تتطرق إلى غيابه عن القمة العربية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتأجلت عقب ذلك بسبب جائحة كورونا.

وأكد 15 قائداً عربياً حضورهم القمة رسمياً، وهم قادة كل من مصر والكويت وقطر والإمارات والمغرب والأردن والعراق وتونس وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، ورئيس المجلس الرئاسي في السودان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

وسيتغيب عن قمة الجزائر، إضافة إلى وليّ العهد السعودي، ثلاثة قادة عرب، هم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي سيمثله في القمة نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، الذي قرر إيفاد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق آل سعيد، إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي سيغيب عن القمة لاعتبارات تخص انقضاء عهدته الرئاسية في 31 أكتوبر الجاري، حيث يتوقع أن يمثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبنان في القمة.

ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

العربيه نت