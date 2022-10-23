ماكرون يتحدث عن شرط السلام بين روسيا وأوكرانيا





وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في افتتاح قمة عن السلام في روما شرطا لإمكانية تحقيقه في الأزمة الأوكرانية.

وقال ماكرون إن “السلام ممكن” في أوكرانيا حين “يقرره الأوكرانيون”.

وأضاف في خطاب في افتتاح القمة التي تنظمها جمعية سانت ايجيديو الكاثوليكية “علينا ألا ندع السلام أن يكون اليوم في شكل ما في أيدي السلطة الروسية (…) إن السلام ممكن فقط حين يقرره الأوكرانيون”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه “لا يمكن تحقيق السلام من خلال قانون القوة”، لافتا إلى أن الأوكرانيين يدافعون عن كرامتهم وحدودهم وأراضيهم.

وأعلن أن بلاده فرضت اليوم عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها ضد الشعب الأوكراني، مشددا على أن الحرب في أوكرانيا تعرقل وتغير الحياة في أوروبا.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أحاديثه السابقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا ومعرفة كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟

وكان ماكرون من القادة الأوروبيين القلائل الذي حافظوا على تواصل مع الرئيس الروسي حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأمل ماكرون أن يتيح خط الاتصال المفتوح مع موسكو إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا لإطلاق مفاوضات سلام.

العين الإخبارية