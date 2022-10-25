تسريب يكشف أسرار آيفون 15.. أخف وزنا وأكثر متانة





يبدو أن شركة أبل ستحدث تغييرات مهمة في هواتفها الذكية، وهو ما بدا واضحا في تسريب حول تصنيع آيفون 15.

ووفق ما ذكرت صفحة المسرب الشهير LeaksApplePro، فإن هاتف آيفون 15 ألترا سيحصل على هيكل من التيتانيوم ليكون أخف وزنا وأكثر متانة ومقاومة للصدمات مقارنة بهواتف آيفون الحالية ذات الهياكل المصنوعة من الفولاذ.

كما يرجح أن يزود الهاتف بكاميرا ذات عدسات تعمل على مبدأ المنظار، أي أن الكاميرا ستكون قادرة على التقاط صور عالية الدقة وفيديوهات 8K.

يشار إلى أن التيتانيوم يوفر القوة ذاتها التي يوفرها الفولاذ ولكن بوزن أقل بنسبة 40 في المئة.

وهذا هو سبب استخدام التيتانيوم على نحو شائع في التطبيقات التي تعتمد على الوزن، مثل أجزاء الطائرات.

كما تستعد أبل للتوسع في نشر خاصية ” دايناميك آيلاند” ، بعد ما أثارته من إعجاب للمطورين والمستخدمين عبر طرحها لإصدارات آيفون 14 المتقدمة.

خاصية دايناميك آيلاند هي ميزة مبتكرة قدمتها أبل هذا العام عبر هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14، خصصتها أبل لتكون النتوء السوداء أعلى شاشة الهاتف الأمامية التي تضم الكاميرا الأمامية.

ووفق توقعات سابقة، أبل قد تطرح آيفون 15، في سبتمبر 2023.

والإثنين، أعلنت شركة أبل زيادة أسعار خدمتي بث الموسيقى والأفلام لأول مرة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على تراخيص بث المحتوى، وهي خطوة يمكن أن تمنح منافسيها ميزة عليها في ظل المنافسة الضارية في سوق البث المباشر عبر الإنترنت.

ورفعت آبل رسم اشتراك آبل ميوزيك من 99ر9 دولار إلى 99ر10 دولار شهريا، مع تطبيق الأسعار الجديدة فورا، لتصبح أغلى من خدمتي سبوتيفاي تكنولوجي وأمازون دوت كوم المنافستين. وارتفع سعر سهم سبوتيفاي بنسبة 4ر9% إلى 07ر97 دولار بفضل نبأ زيادة أسعار خدمة آبل المنافسة.

العين الإخبارية