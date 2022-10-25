عطل “واتساب” فوضى أحدثتها “ميتا”.. لكن كم حجمها؟





إذا كنت تحاول مراسلة أصدقائك وعائلتك في الخارج صباح الثلاثاء دون جدوى، فإنهم لم يتجاهلوك -كان هناك انقطاع كبير في تطبيق “واتساب”.

الخدمة انقطعت لمدة قاربت الساعتين، لتعود بعد ذلك خدمات تطبيق المراسلة الاجتماعية الأشهر عالميًا والمملوك لشركة Meta؛ حيث اشتكى الآلاف من المستخدمين من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل بتنسيق نصي أو فيديو.

وحسب أخبار على موقع Downdtdector المتخصص في متابعة التطبيقات الإلكترونية والمواقع ومتابعة أعطالها، فإن العطل بدأ في الساعة 9 صباحا، حيث قدم الشكوى ما يقرب من 67% من مستخدمي «واتساب» من تعطل إرسال الرسائل، فيما كانت شكاوى الـ 33% الباقين حول عطل يتعلق بالتطبيق ذاته.

وفقًا لـ Downdetector، أبلغ أكثر من 27000 مستخدم صباح الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن انقطاع “واتساب”.

في حين أن 69% من المشكلات التي واجهت إرسال الرسائل، 24% كانت بسبب مشاكل في الاتصال بالخادم و7% كانت بسبب مشكلات في التطبيق الإجمالي.

ووفقًا لموقع WABetainf- المتخصص في متابعة أخبار تطبيق واتساب، فإنه تم رصد التغيير الجديد، من خلال الإصدار التجريبي للتطبيق على كل من أندرويد وiOS على حد سواء.

فيما أشار بعض خبراء التكنولوجيا عطل واتساب إلى تحديثات تعمل عليها الشركة لتطوير التطبيق، حيث أن شركة ميتا تعمل على الاستفادة بقواعد البيانات، كما أن هناك سبب آخر وهو الإعداد لتطبيق جديد تجري الشركة عليه تحديثات وتطوير جديد وهو «واتساب بيزنس».

تويتر ملاذ طارئ للمستخدمين

وسط انقطاع الخدمة، قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنهم غير قادرين على الاتصال بالتطبيق أو إرسال أي رسائل. كان الهاشتاج #whatsappdown من بين أكثر الرسائل شيوعًا على تويتر في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء وحصد الوسم أكثر من 7 آلاف تغريدة بحسب رويترز. في حين أن ملايين الرسائل على منصة مشاركة الصور انستجرام المملوكة لشركة Meta أبلغت أيضًا عن انقطاع الخدمة.

وقد حاول بعض مستخدمي تويتر العثور على جانب مضحك للمشكلة الفنية، مازحين أن تويتر سيسعى لاستغلال الموقف واكتساب موجة من الاتصالات الجديدة في الساعات المقبلة.

وفقًا لخريطة الحرارة على Detector، واجهت العديد من المدن الكبرى والصغرى في الهند مشكلات كبيرة في استخدام واتساب، كما أفادت “إيكونوميك تايمز”.

وكانت أكّدت شركة ميتا اليوم الثلاثاء، أنها أصلحت العطل العالمي الذي عرقل إرسال وتلقي الرسائل عبر تطبيق واتساب للمراسلة الفورية.

وقال ناطق باسم ميتا لوكالة “فرانس برس”: “ندرك أن الناس واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل عبر واتساب اليوم. لقد حلّينا المشكلة ونعتذر عن أي ازعاج”.

هذا الامر لا يعد المرة الأولى التي يحدث فيها عطل بتطبيقات شركة ميتا، وخسرت الشركة 30% من قيمتها السوقية بما يعادل أكثر من 300 مليار دولار نتيجة عطل المرة الماضية والذي استمر نحو 7 ساعات، واتجاه عديد من عملاء الشركة لتطبيقات بديلة مثل “تويتر” و”تليجرام”.

العين الإخبارية