حقيقة خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى وسفرها إلى ألمانيا





انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم خروج النجمة شيرين عبد الوهاب من المستشفى وسفرها إلي ألمانيا لعلاجها هناك.

ونفي ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب في تصريح خاص كل ما تردد عن سفر شيرين عبد الوهاب إلي ألمانيا للعلاج، مؤكدا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وفي سياق آخر، تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، وأكدت أن لديها تسجيلات صوتية للمطربة ولكنها رفضت نشرها.

وقالت بسمة وهبة من خلال لقائها في برنامج “etبالعربي”: “أنا مش بحب أحكي ومش بحب أنشر علاقتي بالناس، وشيرين أنا عندي ليها تسجيلات صوتية كثيرة، عشان كنت أنزلها في البرنامج، ولكني رفضت الأمر أكثر من مرة لأنه هو مش يسئ ليها ولكن مش هيضيف ليها هو هيضيف ليا أنا”.

وأكملت بسمة وهبة: “شيرين لازم تبعد عن مصر كلها فترة من الوقت تستنشق هواء جديد تعيش في بلد لمدة سنة وهي مشكلتها المنومات والمهدئات التي كانت تأخدها، أنا ماتكلمتش علي حاجة أكتر من كده لأني أنا مشوفتش من شيرين أكتر من كده وماليش دعوة بالكلام اللي الناس بتقولوا”.

وتابعت: “وشيرين محتاجة تعيد حسابات ومحتاجة أنها تخف ومحتاجة أنها تاخد قرارتها بنفسها، هي عندها حالة من الخوف مخليها دايما حاسة إنها محتاجة حد جنبها سواء صديقة أو مديرة أعمال أو زوج أو أخ وهي طول، الوقت عايزة عكاز بس هي مسكينة وضحية وأنا زعلانة جدا من أخوها ووالدتها مش عشان اللي عملوا فيها ولكن عشان اللي قالوا عليها فـهفترض أن الكلام دا حقيقي، إزاي دي نجمة الوطن العربي، إزاي نجمة الوطن العربي أطلع وأكشفها بالطريقة دي! أنا أعترض لأن شيرين بنت مصر ماينفعش نجمة مصرية يتقال عليها كده أبدا”.

بوابة فيتو