



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة

إحباط مخطط تخريبي يستهدف الخرطوم

تحذيرات من سيناريوهات خطيرة بشأن التسوية بين”العسكر” والحرية والتغيير

الكشف عن تجنيد حركات موقّعة على السلام منسوبي عصابات منفلتة ومعتادي الإجرام

عضو بـ”الثورية”:”طباخ” تحوّل لقائد حركة معروفة وضابط برتبة”فريق”

صحيفة الحراك السياسي

توجيهات حكومية صارمة لـ”3″ ولاة بعدم انتقاد أردول

إغلاق حقل نفطي وأنبوب حيوي لتمرير خام البترول

هيئة الأنصار تدين العنف وإصابة نجلي الجميل الفاضل

الجيش يكشف هوية حاويات رست على ساحل البحر الأحمر

فرح عباس: لم يجد الشهداء القصاص والعدالة حتى الآن

صحيفة السوداني

البرهان: لن نفرّط في دين الإسلام

المجلس المركزي يستدعي ممثليه بالولايات

التيار الإسلامي يخرج في تظاهرة اليوم احتجاجًا على الدستور والتسوية

قافلتان من المساعدات الإماراتية لكردفان والنيل الأزرق

الجيش ينشر قطعًا بحرية بعد غرق سفينة تجارية بالبحر الأحمر

باج نيوز