مع الصحافة و”كلام الناس” في مركز شباب بسدني





بدعوة من منظمة كابراماتا للرعاية Uniting Careأتيحت لي فرصة حضور جلسة من الجلسات التي تنظمها بالتعاون مع مركز تنمية قدرات ومواهب المهاجرين في عام مضى بمركز شباب ميريلاند بسدني والمشاركة فيها.

*الأستاذة دونا أبيلا Donna Abela وزعت على الحضور أوراقاً بيضاء وطلبت من كل منهم أن يرسم صورته الشخصية ويكتب اسمه عليها ويعيدها لها‘ ثم وضعت بعض الأسئلة المساعدة لكي يختار كل واحد منهم سؤالاً يحكي عبره أول تجربة جديدة له في حياته.

*بعد ذلك طلبت من الجميع أن يختار كل واحد منهم من يشاركة في حكاية تجربته معه‘ ثم وزعت أوراق أخرى عليهم وطلبت منهم رسم ثلاثة مشاهد تعبر عن البداية والتجربة العملية والخاتمة وطلبت مني المشاركة معهم.

*اخترت أول تجربة لي في الكتابة للصحف‘ كان ذلك في المرحلة الدراسية الوسطى بعطبرة عندما كتبت أبياتاً من الشعر عن الزعيم الاتحادي إبراهيم المحلاوي عليه رحمة الله الذي كان مرشح الحزب هناك‘ ونشرت في جريدة ” العلم” التي كان يصدرها الحزب في الخرطوم.

*وجدت نفسي أتحدث عن حبي للصحافة منذ ذلك التأريخ وكيف كنت أكتب في صحيفة حائطية بمدرسة الثغر المصرية ببورتسودان‘ ثم بدأت أكتب في صفحة “صور وألوان” بصحيفة الرأي العام – الأصل – على أيام صاحب الامتياز رئيس التحرير إسماعيل العتباني عليه رحمة الله.

*وحكيت لهم كيف انتقلت من العمل التنفيذي عندما كنت باحثاً اجتماعياً بمصلحة السجون إلى عالم الصحافة التي أحب إلى أن انتهى بي المطاف للتفرغ لكتابة عمود “كلام الناس” حالياً .

*هذه الجلسات التي تنظمها مثل هذه المنظمات الطوعية موجودة في كل مناطق أستراليا بعضها يعمل في مجال تعليم اللغة الإنجليزية وتجويدها وبعضها معني بتنمية القدرات المهنية والمهارات الخاصة مثل هذه الجلسة التي كانت عن الكتابة الدراميةPlay Wright .. تقدم خدماتها مجانًا.

هذه الجلسات تتيح للمشاركين من مختلف بلاد العالم فرصة التعارف فيما بينهم وتمضية وقت مثمر في التعلم والتدريب والتقويم الجماعي الذاتي المشترك.

صحيفة التحرير