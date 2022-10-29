بالفيديو.. تعرف على القصة الكاملة لعمارة “المطلقات” السودانيات في بريطانيا والتي أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الماضية





انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال السنوات الماضية قصة لم يعرف الناس حقيقتها وهي قصة عمارة (المطلقات) في بريطانيا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد انتشر اسم العمارة بصورة كبيرة في الوقت الذي بحث عنه كل مرتادي مواقع التواصل عن معرفة القصة كاملة.

الناشط السوداني الشهير زول دقاش والمقيم في بريطانيا كشف عن حقيقة العمارة التي أثارت ضجة واسعاً وتم تداولها ووصفها بأنها عمارة مشبوهة أو سكن لا يشبه أخلاق السودانيات.

زول دقاش والذي يملك صفحة كبيرة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أن لا وجود لاسم عمارة (المطلقات) السودانيات في لندن وأن كل ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة.

وأكد أن القصة الكاملة والحقيقية هي أن الحكومة البريطانية تقوم بتسكين النساء المنفصلات والأرامل في هذه العمارة الضخمة.

كما ذكر وبحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أن العمارة لم يتم تخصيصها للسودانيات فقط إنما هي لكل النساء من مختلف البلدان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين