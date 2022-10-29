موكب الكرامة .. الرسالة وصلت





رسم (موكب الكرامة ) الذي سيرته قوي نداء السودان يوم السبت، لوحة وطنية زاهية بمشاركة الجماهير الهادرة التى أرسلت رسائل واضحة للداخل والخارج، بأن لا تفريط في سيادة البلاد، ولا للتسوية الثنائية بين العسكر وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، ولا للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.

4 طويلة العودة مستحيلة

وهتفت الجماهير الهادرة بالصوت العالي : ( أربعة طويلة العودة مستحيلة) في رسالة واضحة للداخل والخارج يرفض التسوية الثنائية، كما هتفت ( فولكر برة) تأكيدا على الدفاع عن سيادة البلاد، كما طاف موكب الشوارع مطالبا بمغادرة فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة، ورافضا للتسوية الثنائية بين العسكر وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي.

رسائل للداخل والخارج

وأرسل المتحدثون في (موكب الكرامة) من أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالسودان، رسائل واضحة للداخل والخارج برفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ورفض التسوية الثنائية، والاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد.

رسالة للبرهان

وأكد الأستاذ حسن رزق رئيس التيار الإسلامي العريض، لدي مخاطبته موكب الكرامة اليوم، بأن الجماهير التى خرجت اليوم والحشود التى امتلت بها الشوارع( مد البصر )، هي رسالة واضحة للفريق أول عبدالفتاح البرهان ، بأننا من يملك الجماهير والشارع ، واننا خرجنا رداً عليه عندما قابلناه وقال لنا:( انتم ما عندكم جماهير). واضاف رزق : نقول للبرهان هذه هي الجماهير التى خرجت اليوم والحشود التى امتلت بها الشوارع تؤكد أننا نملك الشارع ولدينا هذه الجماهير التى خرجت وهتفت : ( أربعة طويلة العودة مستحيلة) ، رفضا للتسوية الثنائية، والتدخل الخارجي في شوؤن البلاد الداخلية، والدفاع عن سيادة البلاد.

عدم السماح بانتهاك السيادة

وخلال مخاطبته مسيرة الكرامة أكد دكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون، ان تاريخ بلادنا ناصع في النضال ودحر المستعمر فكان الشعب السوداني من أوائل الشعوب التي إستقلت، ولن نسمح بانتهاك السيادة الوطنية والتسوية الثنائية والتدخل الخارجي في شوؤن البلاد الداخلية، بينما أكد دكتور فرح العقار، أن التسوية الثنائية بين العسكر وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، لن تتم الا علي أجسادنا، واضاف: سنواصل حتي يتم تغيير كل القوانين التى تتعارض مع كرامة أهل السودان.

مغادرة فولكر

ولدى مخاطبته موكب الكرامة اليوم قال رئيس حزب بناة المستقبل د.فتح الرحمن فضيل : لو كنت مكان فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة، ورأيت هذه الحشود من على الشباك لغادرت السودان، بينما هتفت الجماهير: ( فولكر برة).

وفي السياق ذاته وصف دكتور ابراهيم ادم رئيس حزب الأم، فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، بأنه ( مزور وغير موثوق فيه).

واضاف لدي مخاطبته موكب الكرامة اليوم : سنحافظ على قواتنا المسلحة والقوات النظامية الأخرى ولن نقبل المساس بسيادة السودان.

استعادة السيادة

وفي السياق اكد ممثل موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري، رفضهم للإقصاء، ووقوفهم مع نداء أهل السودان من أجل استعادة السيادة الوطنية ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

اغلاق المداخل والمخارج

وفي السياق نفسه أكد ممثل الطرق الصوفية لدي مخاطبته موكب الكرامة اليوم، إذا تمت تسوية سنغلق مداخل ومخارج البلاد.

رفض الدستور العلماني

من جانبه أكد ممثل التيار السلفي لدي مخاطبته موكب الكرامة، أن هذه البلاد مسلمة ولن تحكم بدستور علماني، ووجه رسالة واضحة للجماهير الهادرة المشاركة في موكب الكرامة بأن تدافع عن سيادة البلاد ودينها وكرامتها، كما وجه رسالة للخارج وقوي الحرية والتغيير والمكون العسكري، بأن أغلبية الشعب السوداني مسلم ولن تحكم بدستور علماني.

تقرير : ST