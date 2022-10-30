ثاني اتصال للسيسي بقادة العراق.. ماذا يجمع القاهرة وبغداد؟





أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أكد خلاله مجددا دعم بلاده الثابت للعراق.

الاتصال هو الثاني خلال أيام الذي يجريه الرئيس المصري بقادة العراق حيث أجرى السيسي اتصالا عاتفيا بنظيره العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أكد خلاله “دعم مصر الثابت لأمن بغداد”.

وقام الرئيس المصري حينها بتهنئة نظيره العراقي على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيسًا جديدًا للجمهورية العراقية، متمنيًا له النجاح والتوفيق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس تقدم بالتهنئة للسوداني على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة.

وخلال التصال أكد السيسي “دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق”.

كما شدد على “الحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب”.

وبحسب المتحدث فقد أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس المصري، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق.

وأكد السوداني “الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة”

كما أكد على “الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة”.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، خاصةً من خلال تعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، أو على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وترتبط مصر والعراق بعلاقات تاريخية وثيقة، وسعت الحكومات المصرية المتعاقبة لتقديم كافة أوجه الدعم للعراق من أجل المساهمة في مشروعات إعادة الإعمار وجهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة.

وتشهد العلاقات المصرية-العراقية تنامياً مضطرداً منذ عقود.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات، ارتفع التبادل التجاري بين مصر والعراق من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003.

العربيه نت