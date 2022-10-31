السودان .. ضبط مروّج يزرع ”البنقو” داخل منزله





وفق ما أشارت، فإنّه تمّ الحصول عليه داخل منزله.

أعلنت السلطات في الجزيرة، عن ضبط مروّج يقوم بزراعة”البنقو” داخل منزله، السبت.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، السبت، أنّ مكافحة المخدّرات توّفرت لها معلومة بأنّ هنالك شخصًا يقوم بزراعة (البنقو ) داخل منزله.

وأتمّ” على إثرها شكّلت الفرعية فريق ميداني مختصّ للمراقبة وجمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق علي الهدف بنصب كمين تمّت مداهمة المنزل”.

وأكمل” مع التفتيش عثر التيم على عدد (13)شتلة”.

باج نيوز