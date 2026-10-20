مكافحة التهريب بسنار تضبط 40,500 جرعة من أدوية الملاريا في طريقها للتهريب إلى دولة مجاورة

استطاعت إدارة مكافحة التهريب بولاية سنار من ضبط عربة «هايلوكس دبل كاب» محملة بشحنة من الأدوية البشرية، بلغت 40,500 جرعة من أدوية الملاريا، كانت في طريقها للتهريب إلى إحدى دول الجوار، وذلك إثر مطاردة ماراثونية بالقرب من الحدود، جسّدت يقظة القوات وجاهزيتها في التصدي لمحاولات التهريب والاتجار غير المشروع بالأدوية.

ووفقا لمنشور صحفى اليوم لاعلام قوات الجمارك فقد أشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالضبطية النوعية، مثمناً الأداء المهني واليقظة العالية لمنسوبي مكافحة التهريب بولاية سنار، وما أظهروه من فطنة وكفاءة في تعقب محاولات التهريب وإحباطها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حماية مقدرات البلاد وصون الاقتصاد الوطني، والتصدي للممارسات التي تهدد الأمن الدوائي وتؤثر في توفر الأدوية داخل البلاد.

من جانبه، أثنى مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة (حقوقي) ضياء الدين عبد الرحمن، على يقظة القوات وكفاءتها الميدانية في تنفيذ مهامها، مؤكداً أن مكافحة التهريب ستظل بالمرصاد لكل المحاولات الرامية إلى التهريب ومخالفة القوانين المنظمة لحركة السلع، بما يسهم في حماية مقدرات البلاد والحفاظ على مواردها، وتعزيز الرقابة على المنافذ والحدود.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية سنار، العميد شرطة سر الختم علي محمد، أن الضبطية أسفرت عن ضبط 27 كرتونة من حبوب الملاريا، بإجمالي 40,500 جرعة دوائية، كانت محملة على عربة «هايلوكس دبل كاب» مشيراً إلى أن العملية جاءت عقب مطاردة ماراثونية بالقرب من الحدود، انتهت بضبط الشحنة ووسيلة النقل.