



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

احتجاز 21 شخصًا بسجن الهدى”أمانات” لوالي غرب دارفور

التعليم العالي: لا يوجد بسجلاتنا كلية أو جامعة بمسمى أكاديمية السودان للعلوم الطبية

حاكم النيل الأزرق يتهم قوى سياسية بالتورّط في الاقتتال الدامي بالإقليم

فتح 5آلاف بلاغ ضدّ انتهاكات نازحين بدارفور

صندوق النقد الدولي: 2.3 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في السودان

صحيفة الحراك السياسي

مسؤول:”لوبي” يقاوم”الدفع الإلكتروني بمؤسسات حكومية إيرادية”

الأمة القومي: توافق بين العسكر و”قحت” على هيكلة الجيش والدعم السريع

وزارة النفط: استئناف العمل بمصفاة الخرطوم عقب توقف جزئي

النيابة تجدّد حبس وجدي صالح لمدة”15″ يومًا

الجيش يطالب القوى السياسية عدم الزجّ باسمه في المعترك السياسي

صحيفة اليوم التالي

لتسويق التسوية..السفير الأمريي يلتقي قيادات أهلية بشرق السودان

فتح المعابر بين السودان وليبيا

حاكم النيل الأزرق يتهم أحزابًا بتأجيج العنف القبلي

حركة مسلّحة تؤكّد على أهمية التوافق الوطني لتشكيل الحكومة

الهادي إدريس: يجب عدم إضاعة الوقت والقبول بدستور المحامين

البرهان يصل الجزائر

صحيفة الجريدة

منظمة الأسر: التسوية السياسية على حساب الشهداء مستحيلة

تحذير من بوادر أزمة في الوقود ومصفاة الخرطوم توضّح

الشواني: أكّدنا رفضنا لأيّ تسوية ثنائية وأهمية الحلّ الشامل

تحالف قوى التغيير الجذري يطالب بمحاكمة قيادات الشرطة

لجنة التفكيك: وجدي صالح ما زال في الاعتقال التعسفي

باج نيوز