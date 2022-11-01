الكويت.. تفاصيل إعدام سوداني قتل آخر ” نحرا” بعد علاقة غير مشروعة مع زوجته





أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حكمًا بإعدام مقيم “سوداني” عقب إدانته بقتل مواطن سوداني آخر نحرًا في منطقة الوفرة بمحافظة الأحمدي الكويتية، علمًا أن الجاني أمامه درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز.

حكم الاستئناف جاء مؤيدًا لحكم أول درجة، حيث أقدم الجاني، في فبراير الماضي، على قتل مواطن سوداني آخر بعد اكتشافه لوجود علاقة غير مشروعة بين زوجته والمجني عليه وتواصله معها عبر تطبيق “الإيمو”، وذلك حسب حساب “أمن ومحاكم”.

وقع الحادث في فبراير الماضي، إذ تم ضبط الجاني آنذاك من قبل الأجهزة الأمنية وإحالته إلى جهات الاختصاص.

صحيفة المرصد