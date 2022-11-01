بالفيديو.. سبعيني يغتصب طفلة عمرها 6 سنوات بعد اختطافها ويفر هارباً





أقدم رجل سبعيني في بغداد على محاولة اغتصاب ابنة جاره الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات.

وقال والد الطفلة الضحية، إنه وصل منزله على وقع استغاثات زوجته بينما كان في عمله، وبعد أن سمع الرواية هرع إلى منزل الجار المتّهم ليجده فاراً منه، وفق “العربية نت”.

وأشار إلى أن الجار اختطف ابنته إلى منزله وحاول اغتصابها، مبينا أنها عرضت على الطب الشرعي وباتوا بانتظار التقرير النهائي الذي يحتاج أياماً.

وباتت والدة الطفلة، نزيلة المستشفى إثر انهيار عصبي ألم بها بعد الحادثة.

سبعيني يغتصب ابنة جاره الطفلة في #بغداد ويلوذ بالفرار#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/eSRc338f4Q — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) October 31, 2022

صحيفة المرصد