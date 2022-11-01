وصفت بالنوعية .. ذخيرة وجهاز اتصال”موتريلا”.. القبض على متهم بالخرطوم





تمّ اقتياده بالمعروضات لقسم الشرطة التي باشرت أعمالها في فتح البلاغ.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن القبض على متهم بحوزته 500 رأس حشيش”بنقو” و”ّذخيرة”، وجهاز اتصال”موتريلا”.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأثنين، أنّه توّفرت معلومة لفرعية امدرمان بأنّ أحد من تجار المخدرات ينشط في دائرة اختصاصها.

وأضافت” على إثر ذلك تمّ تشكيل تيم ميداني مختص للمراقبة وجمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق على الشخص بعمل خطة محكمة عبرها وتم إيقافه وعند التفتيش عثر التيم على الكمية المذكورة من الحشيش (27)قطعة أخرى بأحجام مختلفة وعدد واحد قرنيت وجهاز إتصال ( موتريلا ) يستخدمه في الاتصال خارج الولاية.

باج نيوز