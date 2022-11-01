كانت معدّة لنقلها إلى السودان..إحباط شحنة ضخمة





وفق ما يشير مولوي في تغريدة له على تويتر.

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، كانت معدة لنقلها إلى السودان.

وذكر مولوي، في تغريدة له على تويتر، مرفقا بها صورتين، “كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت خمسة ملايين و415 ألف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها”.

وأضاف أن الحبوب المخدرة، كانت مخبأة في ألواح فيبر.

وكشف عن ضبط الشحنة خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية، جنوب العاصمة، قبل نقلها إلى مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن الوجهة الأولى لتهريب حبوب الكبتاغون، كانت أبيدجان ثم السودان، مضيفا أن “‏التحقيقات والتوقيفات مستمرة”.

ولم يتضح ما إذا كانت السودان الوجهة الأخيرة لتلك المواد المخدرة، التي لطالما شكلت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الوجهة الرئيسية لها.

وكشف عن ضبط الشحنة خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية، جنوب العاصمة، قبل نقلها إلى مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن الوجهة الأولى لتهريب حبوب الكبتاغون، كانت أبيدجان ثم السودان، مضيفا أن “‏التحقيقات والتوقيفات مستمرة”.

ولم يتضح ما إذا كانت السودان الوجهة الأخيرة لتلك المواد المخدرة، التي لطالما شكلت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الوجهة الرئيسية لها.

باج نيوز