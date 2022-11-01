أبل تضاعف مكافآت موظفيها في الصين 4 مرات.. مخاوف الإنتاج





تم تحديثه الثلاثاء 2022/11/1 08:30 م بتوقيت أبوظبي

قالت شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل اليوم الثلاثاء إنها ضاعفت 4 مرات المكافآت المعروضة للعاملين في مصنعها في تشنغتشو بوسط الصين.

وتعمل الشركة على تهدئة استياء الموظفين في موقع تصنيع هاتف آيفون الرئيسي بسبب قيود كورونا.

تم رفع المكافآت اليومية للموظفين، الذين هم جزء من وحدة فوكسكون المسؤولة عن صناعة الإلكترونيات بما في ذلك الهواتف الذكية في الموقع، إلى 400 يوان (54.72 دولارا أمريكيا) يوميا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من المكافآت المعلنة مسبقا البالغة 100 يوان، وفقًا لحساب WeChat الرسمي لمصنع فوكسكون في تشنغتشو.

فوكسكون، هي أكبر شركة لتصنيع آيفون من أبل، وتنتج 70% من شحنات iPhone على مستوى العالم. وتصنع معظم الهواتف في مصنع Zhengzhou حيث يعمل به حوالي 20 ألف شخص، على الرغم من أن لديها مواقع إنتاج أصغر أخرى في الهند وجنوب الصين.

تأثر مصنع تشنغتشو من الإجراءات الصارمة للحد من انتشار كوفيد، حيث فر العديد من العمال من الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد شكواهم من معاملتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكرت رويترز يوم الإثنين، نقلا عن مصدر، أن إنتاج أجهزة iPhone في نوفمبر/تشرين الثاني قد يتراجع بنسبة تصل إلى 30% في المصنع بسبب الوضع وأن شركة Foxconn تعمل على زيادة الإنتاج في مصنع آخر في Shenzhen لتعويض النقص. .

تراجعت أسهم شركة فوكسكون بنسبة 1% يوم الثلاثاء، متخلفة عن ارتفاع بنسبة 0.4% في المؤشر الأوسع، وفقا لموقع “hindustantimes”.

العين الإخبارية