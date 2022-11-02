ضبط أسلحة مهربة بالقرب من الحدود المصرية





تمكّنت قوات الفرقة التاسعة مشاة بمحلية أبو حمد بقيادة الملازم أنور أحمد عبد الله، من ضبط عربة مُحمّلة بعدد من الأسلحة بالقرب من الحدود المصرية بعد متابعة من إدارة الاستخبارات العسكرية.

وأوضح قائد الحامية، العميد عبد الجبار بابكر، أن القوات تمكنت من ضبط عربة محملة بعدد أسلحة ٨ بساتم و٤ رشاشات قرنوق وواحد جيم و٣ كلاشنكوفات و١٠ باكتات ذخيرة و٧ علب قرنوق، مُشيداً بالقوة التي شاركت في تنفيذ هذه المهمة، مناشداً بالحد من انتشار هذه الظواهر لتحقيق الأمن والاستقرار.

صحيفة السوداني