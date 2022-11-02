وفاة وإصابة 35 سودانيًا في حادث سير بمصر





أعلنت وزارة الخارجية في السودان، عن وفاة شخصٍ وإصابة 35 في حادث مروري لبصّ ركاب يستغلّه مواطنين سودانيين، يتبع لشركة الشروق المصرية، على الطريق الصحراوي غربي مدينة أسوان.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنّ الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وتوفي فيه المواطن ياسر محمد موسى عبد السيد.

وكشفت عن أنّ القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، توجه إلى مستشفى أسوان الجامعي للإطمئنان على الجرحى والمصابين والتأكد من تلقيهم العلاج والعناية الطبية اللازمة.

باج نيوز